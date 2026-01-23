¿Qué dijo Colapinto sobre el nuevo Alpine A526 para la Fórmula 1 2026?

Colapinto reconoció que el A526 representa un desafío importante debido al cambio reglamentario que atravesará la Fórmula 1 en 2026. “Estamos listos, es un día increíble para mí y para el equipo. Hemos tenido una buena oportunidad de ver el coche y prepararnos en el simulador. Por supuesto, es muy diferente a todo lo que he experimentado hasta ahora y creo que lo mismo le pasa a la mayoría de los pilotos de la parrilla”, explicó.