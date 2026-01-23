¿Qué dijo Colapinto sobre el nuevo Alpine A526 para la Fórmula 1 2026?
El piloto argentino fue protagonista de la revelación del nuevo monoplaza de Alpine, que tendrá motor Mercedes. Con una pretemporada completa por primera vez, Franco Colapinto ya trabaja en pista y en simulador para afrontar un año de adaptación y desafíos.
Franco Colapinto dio un paso clave en el inicio de su temporada 2026 en la Fórmula 1 al participar de la presentación oficial del nuevo Alpine A526, el monoplaza con el que la escudería francesa afrontará una era marcada por profundos cambios reglamentarios. El argentino compartió el evento con su compañero de equipo, Pierre Gasly, en una puesta en escena poco habitual que tuvo lugar sobre las aguas del Mar Balear.
El A526 presenta modificaciones estéticas notorias respecto a su antecesor, pero la principal novedad pasa por el apartado mecánico: Alpine utilizará un motor V6 turbo provisto por Mercedes, en reemplazo de la unidad Renault. Se trata de un cambio estratégico que promete un salto de potencia y rendimiento, y que genera grandes expectativas dentro del equipo.
Para Colapinto, el arranque de 2026 marca una diferencia sustancial en su carrera. A los 22 años, el piloto argentino transita por primera vez una pretemporada completa, con trabajo sostenido en fábrica, simulador y pista. “En primer lugar, estoy muy emocionado. Por primera vez en mi carrera, he tenido una pretemporada adecuada para prepararme para un año completo, desde las pruebas hasta la primera carrera. Para mí, esto es muy importante, ya que me siento parte integrante del proyecto”, destacó.
En ese proceso de preparación, el argentino ya tuvo contacto con el nuevo auto en la sede de Enstone y sumó kilómetros en un ensayo privado del tipo Test of Previous Cars, realizado el miércoles pasado en el Circuito de Cataluña, con un vehículo de al menos dos temporadas de antigüedad. El objetivo fue comenzar a ajustar sensaciones y adaptarse a las exigencias físicas y técnicas del año.
Colapinto reconoció que el A526 representa un desafío importante debido al cambio reglamentario que atravesará la Fórmula 1 en 2026. “Estamos listos, es un día increíble para mí y para el equipo. Hemos tenido una buena oportunidad de ver el coche y prepararnos en el simulador. Por supuesto, es muy diferente a todo lo que he experimentado hasta ahora y creo que lo mismo le pasa a la mayoría de los pilotos de la parrilla”, explicó.
En ese sentido, el argentino asumió que el proceso será progresivo. “Hay nuevos trucos y nuevos retos que aprender para sacar el máximo partido al paquete. Lo veo como un reto realmente increíble. Intentaré aprender todo lo posible en las primeras carreras, seguir construyendo y seguir creciendo”, afirmó.
El proyecto cuenta además con el respaldo de una figura de peso dentro del paddock como Flavio Briatore, quien acompaña de cerca el desarrollo del joven piloto y su integración al equipo.
La próxima cita clave para Alpine y Colapinto serán los tests oficiales de pretemporada, que se realizarán en Barcelona del 26 al 30 de enero. Allí, la escudería buscará recolectar datos fundamentales para comprender el comportamiento del A526 antes del inicio del campeonato.
Mientras tanto, el argentino ya empezó a vivir el clima de una nueva etapa y lo expresó también en redes sociales: “¡Ahora sí que arrancó el 2026! Espero que les guste la alpineta nueva y nos traiga muchas alegrías. A trabajar mucho y por un gran año”.