Cristina reanuda su actividad política y el kirchnerismo prepara una campaña por su liberación

Durante el período de convalecencia, la ex vicepresidenta también mantuvo contactos telefónicos y por videollamadas, y dedicó tiempo a la lectura, publicó Infobae. Entre los libros que leyó figuran El niño resentido y El rengo yeta, de César González; Perón, pensamiento para la acción política, de Carlos Piñeiro Iñíguez; La francotiradora de Stalin, de Liudmila Pavlichenko, y La hora de los depredadores, del periodista y escritor francés Giuliano da Empoli. Este último, autor también de El mago del Kremlin y Los ingenieros del caos, analiza las nuevas formas de poder político y comunicacional.