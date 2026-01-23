Tucumán despide la semana con una jornada calurosa y alerta amarilla

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para este viernes en Tucumán indica una jornada marcada por el calor y la inestabilidad climática. Según el organismo oficial, se espera una temperatura mínima de 22° y una máxima que alcanzará los 32°, lo que configurará un día típicamente veraniego en la provincia.
Sin embargo, las condiciones del tiempo comenzarán a desmejorar con el correr de las horas. El SMN prevé probabilidad de tormentas durante la tarde y la noche, lo que podría generar episodios de lluvias intensas en cortos períodos, actividad eléctrica y ráfagas de viento.
En este contexto, se mantiene vigente una alerta amarilla para Tucumán, emitida por el Servicio Meteorológico Nacional, que advierte sobre la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de generar inconvenientes, aunque de carácter moderado.
Ante este escenario, se recomienda a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y tomar precauciones, especialmente durante la franja horaria en la que se esperan las tormentas.