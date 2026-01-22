Javier Milei: "La liberación del dólar llegará cuando limpiemos el sobrante monetario"

“El tipo de cambio es libre dentro de la banda”. Con esa frase, Javier Milei volvió a delimitar el funcionamiento del esquema cambiario vigente y precisó bajo qué condiciones avanzará hacia una mayor liberalización del mercado del dólar.
El mandatario explicó que la eliminación de las bandas cambiarias estará supeditada a la finalización del proceso de absorción del excedente de pesos, una tarea que considera fundamental para evitar tensiones inflacionarias y escenarios de volatilidad económica. Según indicó, el Banco Central (BCRA) debe concluir primero esa etapa para garantizar estabilidad.
“Ese momento llegará cuando hayamos terminado de limpiar el sobrante monetario”, sostuvo Milei en una entrevista con la agencia Bloomberg, donde detalló la estrategia oficial enfocada en reducir la cantidad de dinero en circulación y consolidar el equilibrio macroeconómico.
Durante la entrevista, el mandatario libertario también defendió la apertura económica y cuestionó con dureza las posturas proteccionistas. Afirmó que encarecer productos con el argumento de preservar empleos termina perjudicando al conjunto de la sociedad y sostuvo que la competencia externa no destruye trabajo, sino que lo reasigna hacia actividades más productivas.
“Cuando usted abre la economía, algunos productos bajan de precio. Puede perderse empleo en un sector, pero ese ahorro se gasta en otro y genera trabajo donde la gente realmente lo demanda”, explicó. Como ejemplo, mencionó que una remera que en Argentina costaba U$S40 puede conseguirse por cinco, lo que permite destinar recursos a otros consumos, consignó el diario "Ámbito".
En esa línea, destacó que el comercio promueve rendimientos crecientes, bienestar y generación de riqueza, y remarcó que los países con mayor apertura son los más prósperos. “Argentina hoy es uno de los países más cerrados del mundo. Tenemos mucho por recorrer”, señaló.
Milei también relativizó las diferencias ideológicas dentro del bloque regional y planteó que la relación con los socios del Mercosur debe ser “adulta” y centrada en resultados concretos. “Esto no es una discusión académica. En el medio está la vida de millones de personas”, enfatizó.
Por último, reiteró sus críticas al socialismo y citó al economista Thomas Sowell: “Lo mejor del socialismo es que suena bien. El problema es que siempre fracasa”.
En contraste, defendió los primeros resultados de su gestión económica: “Venía una inflación del 1,5% diario, camino al 17.000% anual. Frenamos un déficit de 15 puntos del PBI en el primer mes. Algo que decían imposible”, concluyó.