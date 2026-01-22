Javier Milei: "La liberación del dólar llegará cuando limpiemos el sobrante monetario"

“Cuando usted abre la economía, algunos productos bajan de precio. Puede perderse empleo en un sector, pero ese ahorro se gasta en otro y genera trabajo donde la gente realmente lo demanda”, explicó. Como ejemplo, mencionó que una remera que en Argentina costaba U$S40 puede conseguirse por cinco, lo que permite destinar recursos a otros consumos, consignó el diario "Ámbito".