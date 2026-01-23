Aviones, millones y empresas pantalla: la nueva pista internacional que complica a la AFA

El eje de esa trama es Leopoldo Pablo Perrier Musis, empresario paraguayo y presidente de Paraguay Logistic Services SA, firma que figura como operadora del avión Gulfstream G400, matrícula T7-SUE, y que además aparece como administradora de varias sociedades constituidas en el estado de Florida. De acuerdo con la investigación, Perrier Musis envió y recibió transferencias por más de 16,5 millones de dólares con TourProdEnter LLC, la empresa estadounidense de Javier Faroni y su esposa, Érica Gillette, en un período reciente.