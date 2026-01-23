Aviones, millones y empresas pantalla: la nueva pista internacional que complica a la AFA

Los movimientos financieros bajo sospecha vinculados a la recaudación internacional de la AFA sumaron una nueva arista fuera del país. Una investigación del diario Clarín reveló una conexión en Paraguay que aparece asociada a transferencias millonarias, sociedades registradas en Estados Unidos y la operatoria de un avión ejecutivo utilizado por dirigentes del fútbol argentino.
El eje de esa trama es Leopoldo Pablo Perrier Musis, empresario paraguayo y presidente de Paraguay Logistic Services SA, firma que figura como operadora del avión Gulfstream G400, matrícula T7-SUE, y que además aparece como administradora de varias sociedades constituidas en el estado de Florida. De acuerdo con la investigación, Perrier Musis envió y recibió transferencias por más de 16,5 millones de dólares con TourProdEnter LLC, la empresa estadounidense de Javier Faroni y su esposa, Érica Gillette, en un período reciente.
Según documentación judicial obtenida en Estados Unidos a pedido de Guillermo Tofoni, Paraguay se habría convertido en otro punto clave dentro del circuito de entrada y salida de fondos relacionados con los negocios internacionales de la AFA. TourProdEnter, que recaudó alrededor de 300 millones de dólares por la explotación comercial de la marca selección argentina en el exterior, ya había quedado bajo la lupa por desviar al menos 42 millones a sociedades consideradas “pantalla” en Estados Unidos.
La conexión paraguaya adquiere mayor relevancia si se tiene en cuenta que en Asunción funciona la sede de la Conmebol, donde el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, ocupa una vicepresidencia. Además, el tesorero de la entidad, Pablo Toviggino, realizó decenas de viajes a Paraguay en los últimos años, según reveló el mismo informe, aunque no se precisó si ese país era destino final o escala.
En los registros societarios de Florida, Perrier Musis figura como manager de PLS Logistic LLC, una empresa creada en noviembre de 2022 que recibió cerca de U$S 9,1 millones de dólares de TourProdEnter en al menos 30 transferencias realizadas entre 2023 y 2025. También se detectaron giros en sentido inverso y pagos consignados con referencias a vuelos realizados desde Estados Unidos.
El empresario paraguayo tiene vínculos con las sociedades de Miami
La investigación periodística también identificó otras dos sociedades radicadas en Miami (Lusain LLC y Sport Business Invest LLC) administradas por el mismo empresario paraguayo y que recibieron fondos desde la firma de Faroni. En total, entre todas las empresas bajo su órbita, Perrier Musis habría percibido más de U$S 10,7 millones.
Todas estas sociedades comparten el mismo agente registrador en Florida, una firma especializada en la creación de LLCs, lo que refuerza las sospechas sobre un entramado empresarial diseñado para canalizar fondos a través de distintas jurisdicciones. La Justicia ahora deberá determinar si estas operatorias tienen justificación comercial o forman parte de un esquema destinado a ocultar el destino real del dinero.