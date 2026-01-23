Denuncian a la AFA por facturación apócrifa: investigan movimientos por $376 millones

Desde el Ejecutivo explicaron que la denuncia se originó a partir de tareas de fiscalización y análisis realizadas por ARCA, en las que se detectaron movimientos de dinero sin respaldo documental suficiente. Para el organismo, esas operatorias podrían haber tenido como objetivo ocultar el destino real de los fondos y eludir los controles fiscales. La información recabada ya fue puesta a disposición de la Justicia y, según indicaron, se continuará avanzando tanto en el plano administrativo como judicial.