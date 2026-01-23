Denuncian a la AFA por facturación apócrifa: investigan movimientos por $376 millones
La acusación fue presentada por la ARCA y se suma a la causa abierta en diciembre. Se investigan maniobras por más de $376 millones vinculadas a proveedores inexistentes y movimientos de dinero sin respaldo documental.
El Gobierno nacional volvió a avanzar contra la AFA y presentó una nueva denuncia penal en la que acusa a la entidad de presuntas maniobras de facturación apócrifa. La presentación fue realizada este jueves por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y se suma a la causa iniciada en diciembre pasado por supuestas irregularidades impositivas.
Según reveló una investigación del diario La Nación, la nueva denuncia apunta a operaciones que habrían implicado la salida no documentada de fondos del país y la presunta utilización de proveedores inexistentes. De acuerdo con la documentación a la que accedieron fuentes oficiales, el monto bajo sospecha superaría los 376 millones de pesos y abarcaría los ejercicios 2023, 2024 y 2025.
Desde el Ejecutivo explicaron que la denuncia se originó a partir de tareas de fiscalización y análisis realizadas por ARCA, en las que se detectaron movimientos de dinero sin respaldo documental suficiente. Para el organismo, esas operatorias podrían haber tenido como objetivo ocultar el destino real de los fondos y eludir los controles fiscales. La información recabada ya fue puesta a disposición de la Justicia y, según indicaron, se continuará avanzando tanto en el plano administrativo como judicial.
La ofensiva se produjo pocas horas después de un gesto político que no pasó inadvertido. En Davos, donde participó del Foro Económico Mundial, el presidente Javier Milei y su hermana Karina se fotografiaron junto a Gianni Infantino, uno de los principales aliados internacionales del titular de la AFA, Claudio Tapia. En la Casa Rosada interpretaron el contexto como parte de una disputa abierta con la conducción del fútbol argentino.
En paralelo, Tapia recibió otro revés judicial: el juez en lo penal económico Diego Amarante aceptó a ARCA como querellante en la primera causa impulsada por el Gobierno, en la que se investiga a la AFA por la presunta apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social. Es, hasta ahora, el único expediente en el que el presidente de la entidad está formalmente imputado.
La presión oficial también se trasladó al plano administrativo. La Inspección General de Justicia (IGJ) intimó a la AFA a presentar balances pendientes y a justificar gastos por cifras millonarias. Si bien la entidad cumplió con la entrega de documentación antes del vencimiento, el organismo aclaró que el material aún se encuentra bajo análisis técnico. Por el momento, el titular de la IGJ, Daniel Vítolo, descartó la designación inmediata de veedores, aunque no cerró la puerta a futuras medidas.
La Justicia expuso irregularidades tras años sin controles
En el Gobierno niegan cualquier tipo de acuerdo político o judicial con la conducción de la AFA y rechazan las denuncias de un supuesto pacto, como las formuladas por Elisa Carrió. Desde el Ministerio de Justicia aseguraron que fue la propia IGJ la que expuso irregularidades contables tras años sin controles y remarcaron que no se avaló ni el cambio de sede de la AFA ni la aprobación de balances cuestionados.
Con las nuevas denuncias en curso y la documentación bajo revisión, el conflicto entre el Ejecutivo y la conducción del fútbol argentino entra en una etapa decisiva, en la que la Justicia deberá determinar si las sospechas se traducen en responsabilidades penales concretas.