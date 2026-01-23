Política cambiaria: el Banco Central reveló una fuerte baja de la demanda de divisas

El documento presentado en Londres incluyó estimaciones sobre la oferta y demanda de dólares en el mercado local. El BCRA calculó que la oferta de divisas crecerá en 2026, impulsada por el sector agrícola y las empresas exportadoras. Paralelamente, la demanda de dólares para cobertura sigue en retroceso desde el final de la incertidumbre electoral. “La remonetización y las reformas estructurales serán catalizadoras para un ciclo de mayor crecimiento y estabilidad”, sostuvo la entidad en el texto dirigido a los inversores del BBVA. Según el BCRA, el nuevo escenario financiero argentino girará en torno de la normalización de los mercados, reducción del endeudamiento estatal, avance de las reformas y disminución de la demanda de dólares.