Política cambiaria: el Banco Central reveló una fuerte baja de la demanda de divisas

El dólar oficial profundizó ayer su tendencia a la baja y registró un retroceso de $5 en las pizarras del Banco Nación (BNA). De esta manera, la divisa cerró a $1.450 para la venta y a $1.400 para la compra, alcanzando su valor más bajo desde el 19 de diciembre de 2025.
En el mercado mayorista, el dólar estadounidense también mostró una caída y cedió $ 3,50, para finalizar la jornada en $ 1.427, el nivel más bajo desde el 20 de noviembre. En este escenario, la brecha cambiaria respecto del techo de la banda se amplió hasta el 8,8%.
Por su parte, los dólares financieros presentaron un comportamiento mixto. El dólar MEP descendió un 0,3% y se ubicó en torno a los $1.459, mientras que el Contado con Liquidación (CCL) registró una leve suba y operó en $ 1.507.
En el mercado informal, el “blue” cerró a $ 1.495 para la venta, con una baja diaria de cinco pesos. Con este movimiento, la cotización acumula en lo que va de enero un descenso de $ 35, equivalente a una caída del 2,3%.
Mientras tanto, el Banco Central (BCRA) o cesa en su estrategia para fortalecer las reservas internacionales. Ayer compró U$S 80 millones, lo que eleva a U$S 903 millones el total acumulado en lo que va del mes. De esta manera, las reservas internacionales brutas alcanzan a los U$S 45.399 millones, tras un aumento diario de U$S 322 millones, situándose en el nivel más alto desde mediados de septiembre de 2021.
Más allá de las compras oficiales, un factor determinante para el aumento de las reservas en moneda extranjera es el alza del precio internacional del oro. El Central cuenta con unas 1,98 millones de onzas troy, que en la última rueda superaron los U$S 4.900 por unidad, advierte el sitio Infobae.com.
Ante inversores
La compra de divisas extranjeras para robustecer las reservas del Central forman parte de la Fase 4 del programa económico instrumentado por el presidente Javier Milei.
En un escrito presentado a inversores, el vicepresidente de la entidad monetaria nacional, Vladimir Werning afirmó que la adquisición de divisas no se detendrá en pos de sostener la demanda de dinero. El funcionario aseguró que la demanda de dólares cayó 75% post elecciones. En Londres, el número dos del BCRA expuso que, entre abril y las elecciones de octubre, la compra de dólares billete promedió U$S 2500 millones mensuales, en un contexto de elevada incertidumbre política. Tras los comicios, ese flujo se redujo de manera significativa y pasó a ubicarse en torno a U$S 600 millones por mes, una contracción cercana al 75%, lo que alivió la presión estructural sobre el mercado.
El documento presentado en Londres incluyó estimaciones sobre la oferta y demanda de dólares en el mercado local. El BCRA calculó que la oferta de divisas crecerá en 2026, impulsada por el sector agrícola y las empresas exportadoras. Paralelamente, la demanda de dólares para cobertura sigue en retroceso desde el final de la incertidumbre electoral. “La remonetización y las reformas estructurales serán catalizadoras para un ciclo de mayor crecimiento y estabilidad”, sostuvo la entidad en el texto dirigido a los inversores del BBVA. Según el BCRA, el nuevo escenario financiero argentino girará en torno de la normalización de los mercados, reducción del endeudamiento estatal, avance de las reformas y disminución de la demanda de dólares.
Menos cepo para empresas
Para precancelar ON y préstamos
El Banco Central (BCRA) flexibilizó la precancelación de deudas locales en moneda extranjera para empresas. Ahora, las compañías podrán acceder al mercado de cambios para precancelar obligaciones negociables (ONs) o préstamos en moneda extranjera. La medida se dispuso a través de la Comunicación “A” 8390, que estableció que las compañías podrán acceder al mercado oficial de cambios para disponer de dólares para cancelar deuda, siempre y cuando consigan préstamos con una vida promedio más larga al cancelado o emitan una nueva ON. Asimismo, la normativa incluye el pago adelantado de cuotas de capital.
El Gobierno avanza con la promesa de relajar, de a poco, restricciones cambiarias para las empresas. Es una norma que relaja el acceso al dólar para que las empresas paguen deuda.Ahora el mercado espera que el BCRA y la CNV vayan a eliminar el parking q ue aun rige para más empresas cuando desean comprar dólar MEP o Contado Con Liquidación (CCL).
La postura del Presidente
Defendió el esquema de bandas
El presidente Javier Milei defendió el esquema de bandas cambiarias y brindó algunas pistas sobre cuándo llegará la hora de eliminarlas. El mandatario dijo que “el tipo de cambio dentro de la banda es libre” y dijo cuál es la condición que su Gobierno considera central para avanzar en la liberación de las bandas del dólar.
Según señaló, ese paso se dará una vez que el Banco Central haya terminado de “limpiar el sobrante monetario” de la economía, un proceso que el Ejecutivo considera central para evitar presiones inflacionarias y episodios de inestabilidad. Sostuvo que “ese momento llegará cuando hayamos terminado de limpiar el sobrante monetario”, en una entrevista con la agencia Bloomberg.
Definió así la estrategia oficial orientada a reducir la cantidad de pesos en circulación y consolidar el equilibrio macroeconómico.
Milei defendió la apertura económica y cuestionó con los argumentos proteccionistas, al asegurar que encarecer bienes para “cuidar empleos” perjudica al conjunto de la sociedad. Acotó que permitir el ingreso de productos más baratos “no destruye trabajo sino que lo reordena hacia sectores más productivos”.
“Cuando usted abre la economía, algunos productos bajan de precio. Puede perderse empleo en un sector, pero ese ahorro se gasta en otro y genera trabajo donde la gente realmente lo demanda”, dijo Milei. Y en línea con lo manifestado en el Foro de Davos, dijo que el comercio genera rendimientos crecientes, bienestar y riqueza, y remarcó que los países más abiertos son los más prósperos. “Argentina hoy es uno de los países más cerrados del mundo. Tenemos mucho por recorrer”, explicó.