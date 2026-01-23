La “nueva Gaza” sería un complejo de rascacielos

Su yerno Jared Kushner, que no tiene un cargo oficial en el gobierno pero es uno de los enviados de Trump para el alto el fuego en Gaza, vaticinó un “éxito descomunal” para su “plan maestro”. Kushner mostró diapositivas en las que se veían decenas de torres de departamentos con terrazas y vistas a un paseo arbolado. “En Medio Oriente construyen ciudades como esta, para dos o tres millones de personas, lo construyen en tres años”, dijo. “Y así, cosas como esta son muy factibles si las hacemos realidad”, añadió.