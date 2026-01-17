La gobernanza de Gaza se define en El Cairo

EL CAIRO, Egipto.- El comité palestino de gobernanza de la Franja de Gaza empezó su primera reunión en El Cairo, informó Al Qahera News, cercana al Estado egipcio.

El comité tecnocrático, formado por 15 personalidades palestinas, se conformó el miércoles, cuando Estados Unidos anunció la entrada en vigor de la segunda fase de su plan para poner fin a la guerra en Gaza. La entidad tiene como misión administrar el territorio palestino bajo el control de un Consejo de Paz dirigido por el presidente estadounidense, Donald Trump, y trabajar en la reconstrucción de Gaza, arrasada por dos años de guerra.

Las labores de reconstrucción se basarán en el plan árabe-islámico egipcio, afirmó el presidente del órgano, Ali Shaath, ex viceministro palestino. El plan fue adoptado en marzo, con apoyo de los países europeos, en respuesta al proyecto de Trump de tomar el territorio y expulsar a los palestinos. Prevé reconstruir la Franja sin desplazar a sus más de dos millones de habitantes.

“La cuestión de la vivienda es importante tras la destrucción del 85%” de la infraestructura, destacó Shaath, que es ingeniero civil. Subrayó la necesidad de devolver “la dignidad al ciudadano palestino que vive en carpas arrastradas por el viento”.

La segunda fase del acuerdo que entró en vigor el 10 de octubre prevé el desarme de Hamas, la retirada progresiva de tropas israelíes y el despliegue de una fuerza internacional de estabilización. La segunda fase del plan está en marcha, aunque ensombrecida por cuestiones no resueltas. Para los palestinos, la cuestión central es la retirada militar completa de Israel de Gaza, un paso incluido en el marco del plan pero para el cual no hay un calendario detallado. Hamas se ha negado a comprometerse con un desarme total, exigencia no negociable para Israel.

Mientras tanto, Trump avanza sobre la conformación del Consejo de Paz, que él mismo presidirá. El republicano nombró al jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Marco Rubio, y al ex primer ministro británico Tony Blair como miembros fundadores de la entidad. Incluyó a su enviado especial Steve Witkoff, a su yerno Jared Kushner y al presidente del Banco Mundial, Ajay Banga, entre los integrantes del “consejo ejecutivo fundador” de siete miembros. El mandatario estadounidense también designó al mayor general estadounidense Jasper Jeffers para dirigir la Fuerza Internacional de Estabilización (ISF) en Gaza.