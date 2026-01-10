Alertan por los riesgos de las infusiones “naturales” para adelgazar

Estas hormonas cumplen funciones esenciales en el organismo, ya que regulan el metabolismo, la frecuencia cardíaca y la temperatura corporal. Su consumo sin indicación médica puede provocar efectos adversos importantes y poner en riesgo la salud. El especialista también remarcó una contradicción frecuente en la consulta médica: “Hay pacientes que desconfían de los efectos adversos poco probables de un medicamento indicado por su médico, pero no tienen reparos en comprar productos sin etiquetado, sin controles ni datos de contacto”.