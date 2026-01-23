El abrazo, un gesto simple y un sostén profundo

Este gesto tiene un lugar muy particular en nuestra identidad. Mientras en algunas culturas las muestras de cariño físico son más reservadas, en los países latinoamericanos el abrazo forma parte del tejido cotidiano de las relaciones. Somos pueblos que nos saludamos con un abrazo, que celebramos con un abrazo y que buscamos uno cuando las palabras no alcanzan. En nuestra forma de ser se entrelaza el sentimiento con el contacto; y ese acto simple no es trivial: es parte de cómo damos y de cómo recibimos afecto. Esta mayor apertura corporal no solo fortalece vínculos, sino que, en un mundo donde la soledad y el aislamiento son cada vez más habituales, puede convertirse en un elemento reparador.