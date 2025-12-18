El próximo beato argentino: cuál es el vínculo entre la obra de Enrique Shaw y Tucumán

Fedora Viviani resaltó el momento tan especial en el que llegó esta decisión del Vaticano. "Este es un proceso de canonización que lleva varios pasos. El lunes pasó el proceso ordinario, donde los cardenales elevan la causa al papa León XIV y por eso estuvimos en vigilia rezando -explicó-. En ACDE tomamos el testimonio de Enrique Shaw como un modelo de guía en nuestra vida, en la familia, en la empresa y es muy emocionante para nosotros ser testigos de este momento en el que el papa certifica que Shaw es beato", remarcó.