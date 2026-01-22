El Tribunal de Disciplina de la AFA dictó la amnistía: por qué fue clave Mario Leito

El Tribunal de Disciplina de la AFA resolvió este jueves al mediodía conceder una amnistía para los futbolistas que arrastraban sanciones de hasta cuatro fechas correspondientes a la temporada pasada. La medida alcanza a todas las categorías del fútbol argentino y se hizo efectiva tras el pedido formal presentado por Mario Leito, presidente de Atlético Tucumán, que luego fue aprobado por el organismo que encabeza Fernando Mitjans.