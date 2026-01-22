El Tribunal de Disciplina de la AFA dictó la amnistía: por qué fue clave Mario Leito

El Tribunal de Disciplina de la AFA resolvió este jueves al mediodía conceder una amnistía para los futbolistas que arrastraban sanciones de hasta cuatro fechas correspondientes a la temporada pasada. La medida alcanza a todas las categorías del fútbol argentino y se hizo efectiva tras el pedido formal presentado por Mario Leito, presidente de Atlético Tucumán, que luego fue aprobado por el organismo que encabeza Fernando Mitjans.
Con esta decisión, quedaron sin efecto las suspensiones que pesaban sobre nueve jugadores de Estudiantes de La Plata, sancionados por haber participado del pasillo de reconocimiento al campeón Rosario Central. Los futbolistas beneficiados son Fernando Muslera, Santiago Núñez, Tiago Palacios, Facundo Farías, Leandro González Pirez, Edwin Cetré, Ezequiel Piovi, Cristian Medina y Mikel Amondarain.
La amnistía también alcanza a otros jugadores de Primera División que se encontraban en situación similar. Entre ellos figuran Ignacio Galván, de Atlético; César Ibáñez, de Huracán; Ramón Arias, de Tigre; Jhohan Romaña, de San Lorenzo; e Ignacio Malcorra y Rodrigo Fernández Cedrés, ambos de Independiente.
La resolución se dio sólo unas horas antes del inicio del torneo Apertura
El caso que generaba mayor expectativa era el de Ibáñez, ya que el lateral izquierdo de Huracán debía disputar este jueves por la noche el partido frente a Banfield en el estadio "Florencio Sola". La definición del Tribunal llevó alivio al cuerpo técnico, que de todos modos había decidido incluirlo en la lista de concentrados ante la posibilidad de una resolución favorable.
La amnistía despeja así un foco de incertidumbre para varios entrenadores en el inicio de la temporada y permite que los futbolistas involucrados puedan estar disponibles sin condicionamientos disciplinarios desde la primera fecha.