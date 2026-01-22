Secciones
DeportesFútbol

El Tribunal de Disciplina de la AFA dictó la amnistía: por qué fue clave Mario Leito

A pocas horas del inicio del torneo Apertura se decidió que los futbolistas que arrastraban sanciones leves puedan jugar la primera fecha.

LES LEVANTARON LA SANCIÓN. Los jugadores de Estudiantes habían sido suspendidos por el espaldazo en el duelo contra Rosario Central. LES LEVANTARON LA SANCIÓN. Los jugadores de Estudiantes habían sido suspendidos por el "espaldazo" en el duelo contra Rosario Central.
Hace 3 Hs

El Tribunal de Disciplina de la AFA resolvió este jueves al mediodía conceder una amnistía para los futbolistas que arrastraban sanciones de hasta cuatro fechas correspondientes a la temporada pasada. La medida alcanza a todas las categorías del fútbol argentino y se hizo efectiva tras el pedido formal presentado por Mario Leito, presidente de Atlético Tucumán, que luego fue aprobado por el organismo que encabeza Fernando Mitjans.

Con esta decisión, quedaron sin efecto las suspensiones que pesaban sobre nueve jugadores de Estudiantes de La Plata, sancionados por haber participado del pasillo de reconocimiento al campeón Rosario Central. Los futbolistas beneficiados son Fernando Muslera, Santiago Núñez, Tiago Palacios, Facundo Farías, Leandro González Pirez, Edwin Cetré, Ezequiel Piovi, Cristian Medina y Mikel Amondarain.

La amnistía también alcanza a otros jugadores de Primera División que se encontraban en situación similar. Entre ellos figuran Ignacio Galván, de Atlético; César Ibáñez, de Huracán; Ramón Arias, de Tigre; Jhohan Romaña, de San Lorenzo; e Ignacio Malcorra y Rodrigo Fernández Cedrés, ambos de Independiente.

La resolución se dio sólo unas horas antes del inicio del torneo Apertura

El caso que generaba mayor expectativa era el de Ibáñez, ya que el lateral izquierdo de Huracán debía disputar este jueves por la noche el partido frente a Banfield en el estadio "Florencio Sola". La definición del Tribunal llevó alivio al cuerpo técnico, que de todos modos había decidido incluirlo en la lista de concentrados ante la posibilidad de una resolución favorable.

La amnistía despeja así un foco de incertidumbre para varios entrenadores en el inicio de la temporada y permite que los futbolistas involucrados puedan estar disponibles sin condicionamientos disciplinarios desde la primera fecha.

Temas Buenos AiresClub Atlético TigreClub Atlético IndependienteClub Estudiantes de La PlataClub Atlético San LorenzoMario LeitoClub Atlético HuracánClub Atlético Banfield
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Cómo el MPF logró identificar a “El Militar” con el asesinato de Érika Antonella Álvarez
1

Cómo el MPF logró identificar a “El Militar” con el asesinato de Érika Antonella Álvarez

Maquiavelo ha muerto: la definición ética de Javier Milei que sacudió al Foro de Davos
2

"Maquiavelo ha muerto": la definición ética de Javier Milei que sacudió al Foro de Davos

Las nueve definiciones de Jaldo en su regreso: del quebrachito tranqueño al rigor para los menores que delinquen
3

Las nueve definiciones de Jaldo en su regreso: del "quebrachito tranqueño" al "rigor" para los menores que delinquen

Felipe Sosa pasó de integrar el “glorioso” Ejército a ser señalado por narco
4

Felipe Sosa pasó de integrar el “glorioso” Ejército a ser señalado por narco

Nueve puntos clave que revelan cómo fue el crimen de Érika Antonella Álvarez
5

Nueve puntos clave que revelan cómo fue el crimen de Érika Antonella Álvarez

Tucumán y las lluvias extraordinarias que la inundan con frecuencia
6

Tucumán y las lluvias "extraordinarias" que la inundan con frecuencia

Más Noticias
Un amistoso en La Ciudadela: la CD de San Martín avanza para cerrar un duelo para el próximo fin de semana

Un amistoso en La Ciudadela: la CD de San Martín avanza para cerrar un duelo para el próximo fin de semana

Con Gamba caído, en San Martín se mueven rápido: Yllana pidió los refuerzos y la CD avanza para cerrarlos

Con Gamba caído, en San Martín se mueven rápido: Yllana pidió los refuerzos y la CD avanza para cerrarlos

El viejo tuit de Natacha Jaitt sobre Luciano Castro que volvió a sacudir las redes: ¿qué decía?

El viejo tuit de Natacha Jaitt sobre Luciano Castro que volvió a sacudir las redes: ¿qué decía?

Hay alerta amarilla por tormentas y calor extremo: ¿a qué provincias alcanza?

Hay alerta amarilla por tormentas y calor extremo: ¿a qué provincias alcanza?

Las nueve definiciones de Jaldo en su regreso: del quebrachito tranqueño al rigor para los menores que delinquen

Las nueve definiciones de Jaldo en su regreso: del "quebrachito tranqueño" al "rigor" para los menores que delinquen

Cómo el MPF logró identificar a “El Militar” con el asesinato de Érika Antonella Álvarez

Cómo el MPF logró identificar a “El Militar” con el asesinato de Érika Antonella Álvarez

Felipe Sosa pasó de integrar el “glorioso” Ejército a ser señalado por narco

Felipe Sosa pasó de integrar el “glorioso” Ejército a ser señalado por narco

Maquiavelo ha muerto: la definición ética de Javier Milei que sacudió al Foro de Davos

"Maquiavelo ha muerto": la definición ética de Javier Milei que sacudió al Foro de Davos

Comentarios