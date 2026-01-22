El Comité Ejecutivo de la AFA cerró filas y avaló la gestión de Claudio Tapia

El Comité Ejecutivo de la AFA cerró filas en torno a la actual conducción y aprobó por unanimidad todas las decisiones tratadas por el Consejo Directivo en su última reunión. El encuentro, realizado este miércoles, dejó definiciones tanto en el plano institucional como en el económico y fue leído internamente como una señal política de respaldo pleno a la gestión.
Uno de los puntos salientes fue la validación formal de los actos de administración llevados adelante por las principales autoridades de la AFA. El Comité sometió a votación un aval integral a las decisiones adoptadas por el presidente Claudio Tapia, el secretario general Cristian Malaspina y el tesorero Pablo Toviggino, tanto en forma individual como colegiada, en el ejercicio de sus funciones diarias. La resolución fue aprobada sin disidencias y certificada por un escribano público, un detalle que no pasó inadvertido y que refuerza el peso institucional de la decisión.
Desde la AFA remarcaron además el carácter representativo del Comité Ejecutivo, integrado por presidentes y vicepresidentes de los clubes afiliados, elegidos mediante votación en Asamblea. Ese dato fue subrayado como un elemento que legitima las resoluciones adoptadas y refuerza el funcionamiento democrático del órgano.
El apoyo llegó en medio de un contexto delicado de la AFA
El respaldo quedó plasmado también en el Boletín N° 6817, en el que se detallan los temas tratados durante la reunión. Entre ellos figuran la oficialización de cambios de autoridades en clubes que atravesaron procesos electorales, la actualización del valor de las entradas generales y los criterios a aplicar en los casos de salida de futbolistas juveniles bajo patria potestad.
Con el aval unánime del Comité Ejecutivo, la conducción de la AFA logró blindar su accionar y dejar formalmente ratificado el rumbo de gestión. En un contexto atravesado por cuestionamientos externos y debates institucionales, la resolución funcionó como una señal de cohesión interna y respaldo político a las principales autoridades, mientras los próximos capítulos se trasladan al terreno económico y a decisiones que impactarán de lleno en el fútbol argentino.