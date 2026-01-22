El Comité Ejecutivo de la AFA cerró filas y avaló la gestión de Claudio Tapia

Uno de los puntos salientes fue la validación formal de los actos de administración llevados adelante por las principales autoridades de la AFA. El Comité sometió a votación un aval integral a las decisiones adoptadas por el presidente Claudio Tapia, el secretario general Cristian Malaspina y el tesorero Pablo Toviggino, tanto en forma individual como colegiada, en el ejercicio de sus funciones diarias. La resolución fue aprobada sin disidencias y certificada por un escribano público, un detalle que no pasó inadvertido y que refuerza el peso institucional de la decisión.