Reforma laboral del gobierno de Milei: apoyos y reparos del empresariado al proyecto

Luego de la primera quincena de enero, el oficialismo en el Senado terminó de cerrar el calendario para el tratamiento del Proyecto de Ley de "Modernización Laboral". Según el cronograma preliminar, el debate en comisión se concentrará entre el martes 10 y el jueves 12 de febrero, en una semana decisiva para una iniciativa que fue elaborada con participación directa de referentes del empresariado argentino.