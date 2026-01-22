El gobierno de Javier Milei resiste cambios y el PRO pone condiciones

El escenario para el resto de enero y febrero se anticipa de alta intensidad política. Con un Javier Milei que no está dispuesto a entregar las banderas de su modernización para el mundo del trabajo y un PRO que exige respeto por su autonomía legislativa, el éxito de la ley laboral dependerá de la capacidad de los negociadores para encontrar un equilibrio entre la ideología y la compleja aritmética parlamentaria.