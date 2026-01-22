Impulsarán un proyecto de ley para formalizar a trabajadores de la economía popular

Federico Masso, ministro de Desarrollo Social, recibió a la dirigente Mery Anastasio, referente de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), junto a una delegación del sector. Del encuentro también participaron recicladoras representadas por el sindicato.
La reunión giró en torno al acompañamiento que el ministerio brinda a los comedores y merenderos gestionados por el movimiento, espacios que actualmente brindan contención alimentaria a más de 1.400 niños, niñas, adolescentes y adultos mayores en distintos puntos de la provincia.
Asimismo, el ministro adelantó que se impulsará un trabajo conjunto con legisladores de distintas bancadas para promover un proyecto de ley que reconozca al trabajador de la economía popular y solidaria. La iniciativa buscará avanzar en la formalización y el acompañamiento económico de quienes cumplen un rol clave en la asistencia a los sectores más vulnerables.
“Además de la ayuda alimentaria que venimos brindando, vamos a articular acciones desde nuestras distintas áreas y programas, y nos comprometimos a colaborar para mejorar la infraestructura de los comedores y merenderos”, afirmó Masso.
Finalmente, Anastasio explicó que el objetivo del encuentro fue plantear las inquietudes y necesidades de los trabajadores sociocomunitarios y avanzar en el reconocimiento de la tarea que desarrollan.