Secciones
SociedadActualidad

Impulsarán un proyecto de ley para formalizar a trabajadores de la economía popular

Junto a referentes de la UTEP, el ministro de Desarrollo Social analizó la asistencia a comedores y merenderos que alimentan a más de 1.400 personas, entre niños y adultos.

El ministro reunido con referentes de la economía popular. Foto tomada de mdstuc.gob.ar El ministro reunido con referentes de la economía popular. Foto tomada de mdstuc.gob.ar
Hace 1 Hs

Federico Masso, ministro de Desarrollo Social, recibió a la dirigente Mery Anastasio, referente de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), junto a una delegación del sector. Del encuentro también participaron recicladoras representadas por el sindicato.

La reunión giró en torno al acompañamiento que el ministerio brinda a los comedores y merenderos gestionados por el movimiento, espacios que actualmente brindan contención alimentaria a más de 1.400 niños, niñas, adolescentes y adultos mayores en distintos puntos de la provincia. 

Masso destacó un año “altamente positivo” en Desarrollo Social y presentó el plan de verano

Masso destacó un año “altamente positivo” en Desarrollo Social y presentó el plan de verano

Asimismo, el ministro adelantó que se impulsará un trabajo conjunto con legisladores de distintas bancadas para promover un proyecto de ley que reconozca al trabajador de la economía popular y solidaria. La iniciativa buscará avanzar en la formalización y el acompañamiento económico de quienes cumplen un rol clave en la asistencia a los sectores más vulnerables. 

“Además de la ayuda alimentaria que venimos brindando, vamos a articular acciones desde nuestras distintas áreas y programas, y nos comprometimos a colaborar para mejorar la infraestructura de los comedores y merenderos”, afirmó Masso.

Presupuesto bajo la lupa: se conocerán los fondos para Educación y Desarrollo Social

Presupuesto bajo la lupa: se conocerán los fondos para Educación y Desarrollo Social

Finalmente, Anastasio explicó que el objetivo del encuentro fue plantear las inquietudes y necesidades de los trabajadores sociocomunitarios y avanzar en el reconocimiento de la tarea que desarrollan.

Temas San Miguel de TucumánFederico MassoMinisterio de Desarollo Social de Tucumán
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Cómo el MPF logró identificar a “El Militar” con el asesinato de Érika Antonella Álvarez
1

Cómo el MPF logró identificar a “El Militar” con el asesinato de Érika Antonella Álvarez

Maquiavelo ha muerto: la definición ética de Javier Milei que sacudió al Foro de Davos
2

"Maquiavelo ha muerto": la definición ética de Javier Milei que sacudió al Foro de Davos

Las nueve definiciones de Jaldo en su regreso: del quebrachito tranqueño al rigor para los menores que delinquen
3

Las nueve definiciones de Jaldo en su regreso: del "quebrachito tranqueño" al "rigor" para los menores que delinquen

Felipe Sosa pasó de integrar el “glorioso” Ejército a ser señalado por narco
4

Felipe Sosa pasó de integrar el “glorioso” Ejército a ser señalado por narco

Nueve puntos clave que revelan cómo fue el crimen de Érika Antonella Álvarez
5

Nueve puntos clave que revelan cómo fue el crimen de Érika Antonella Álvarez

Tucumán y las lluvias extraordinarias que la inundan con frecuencia
6

Tucumán y las lluvias "extraordinarias" que la inundan con frecuencia

Más Noticias
Crecer con sentido: cómo saber si un emprendedor está listo para convertirse en empresario

Crecer con sentido: cómo saber si un emprendedor está listo para convertirse en empresario

Ciclo lectivo con modificaciones: el contenido que no será más obligatorio en las escuelas

Ciclo lectivo con modificaciones: el contenido que no será más obligatorio en las escuelas

Quién es la figura que sorprendió al sumarse a la programación de Radio Mitre

Quién es la figura que sorprendió al sumarse a la programación de Radio Mitre

Se espera un jueves caluroso en Tucumán: ¿volverán las lluvias?

Se espera un jueves caluroso en Tucumán: ¿volverán las lluvias?

Hay alerta amarilla por tormentas y calor extremo: ¿a qué provincias alcanza?

Hay alerta amarilla por tormentas y calor extremo: ¿a qué provincias alcanza?

Cómo el MPF logró identificar a “El Militar” con el asesinato de Érika Antonella Álvarez

Cómo el MPF logró identificar a “El Militar” con el asesinato de Érika Antonella Álvarez

Seguramente va a llegar a Tucumán: la advertencia de Medina Ruiz tras la primera muerte por gripe A en el país

"Seguramente va a llegar a Tucumán": la advertencia de Medina Ruiz tras la primera muerte por gripe A en el país

La lluvia mermó, y el caudal de los ríos retrocede en Tucumán

La lluvia mermó, y el caudal de los ríos retrocede en Tucumán

Comentarios