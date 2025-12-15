Masso destacó un año “altamente positivo” en Desarrollo Social y presentó el plan de verano

El ministro de Desarrollo Social, Federico Masso, realizó este lunes un balance “altamente positivo” del trabajo desarrollado por su cartera y presentó los lineamientos del plan de verano, con eje en la asistencia alimentaria, la contención social y el fortalecimiento de los programas territoriales.
“Desde que asumimos entendimos que la situación social y económica iba a ser difícil, sobre todo por el impacto de la devaluación en la Argentina. Frente a ese escenario, junto al gobernador Osvaldo Jaldo priorizamos una política alimentaria muy fuerte, que terminó siendo la columna vertebral para atravesar este tiempo”, señaló Masso a LA GACETA.
En ese marco, el funcionario remarcó que Tucumán lidera la inversión en política alimentaria a nivel nacional, especialmente en lo que respecta a niños y niñas en situación de vulnerabilidad y estudiantes del sistema educativo.
Sobre la Tarjeta Alimentaria Independencia, que alcanza actualmente a más de 105.600 beneficiarios. Masso destacó que se trata de un instrumento con altos niveles de control y transparencia. “Es la única tarjeta del país que no permite extraer ni transferir dinero. Eso nos garantiza que el tucumano compre alimentos y no sea víctima de inescrupulosos”, aclaró.
Además, precisó que un informe reciente indica que el 96% de los beneficiarios adquiere exclusivamente productos permitidos, gracias también al acompañamiento de la Cámara de Supermercados y al monitoreo mediante cámaras de seguridad.
El ministro explicó que el monto de la tarjeta cuadruplica el valor del módulo alimentario tradicional, permitiendo mejorar la calidad nutricional de las familias. “La gente gasta el dinero entre las 48 y 72 horas. Eso habla de la necesidad que existe y también del impacto positivo en los comercios de toda la provincia”, añadió.
Plan de verano y contención territorial
De cara al receso escolar, el Ministerio lanzó el plan de verano, que funcionará en 100 puntos neurálgicos de la provincia, distribuidos entre comunas y organizaciones de la sociedad civil. Allí se desarrollarán talleres recreativos, deportivos y culturales, y se garantizará una colación diaria para niños y niñas.
“Ya distribuimos los alimentos y los fondos necesarios para que todas las entidades puedan arrancar el 2 de enero”, indicó el ministro. Además, explicó que el 76% de las familias que reciben la Tarjeta Alimentaria tienen hijos que comen en las escuelas, lo que permitió rediseñar la estrategia de verano.
“Vamos a reforzar la tarjeta, los comedores infantiles y las cocinas comunitarias, para que en enero los chicos tengan garantizada su comida sin necesidad de abrir las escuelas”, concluyó Masso.