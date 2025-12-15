Masso destacó un año “altamente positivo” en Desarrollo Social y presentó el plan de verano

Sobre la Tarjeta Alimentaria Independencia, que alcanza actualmente a más de 105.600 beneficiarios. Masso destacó que se trata de un instrumento con altos niveles de control y transparencia. “Es la única tarjeta del país que no permite extraer ni transferir dinero. Eso nos garantiza que el tucumano compre alimentos y no sea víctima de inescrupulosos”, aclaró.