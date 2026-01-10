Trump acecha a México por el narcotráfico

América latina se ha convertido en el blanco de las intervenciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. A una semana de la captura del venezolano Nicolás Maduro, el republicano avanzó contra otros países, como el caso de México y de Colombia. El jefe de Estado aseguró que su país comenzará a ejecutar ataques terrestres contra los cárteles de narcotráfico. “Hemos aniquilado el 97% de las drogas que entraban por el mar y ahora vamos a empezar a golpear en tierra con relación a los cárteles”, declaró Trump en una entrevista con Fox News.