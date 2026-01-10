Trump acecha a México por el narcotráfico

América latina se ha convertido en el blanco de las intervenciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. A una semana de la captura del venezolano Nicolás Maduro, el republicano avanzó contra otros países, como el caso de México y de Colombia. El jefe de Estado aseguró que su país comenzará a ejecutar ataques terrestres contra los cárteles de narcotráfico. “Hemos aniquilado el 97% de las drogas que entraban por el mar y ahora vamos a empezar a golpear en tierra con relación a los cárteles”, declaró Trump en una entrevista con Fox News.
“Los cárteles están gobernando México”, añadió, sin ofrecer más detalles sobre los planes en un informe de Xinhua. Sus declaraciones se producen tras una operación militar de varios meses contra embarcaciones supuestamente vinculadas al narcotráfico en el mar Caribe, así como la incursión el pasado sábado para secuestrar al presidente venezolano junto con su mujer. La pareja fue trasladada a Nueva York para enfrentar lo que Washington describió como “tráfico de drogas” y otros cargos federales.
Las palabras de Trump causaron la reacción de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que lo atribuyó a la “manera de comunicar” del mandatario estadounidense y afirmó que, de ser necesario, hablarán con él para fortalecer la coordinación. “Por las declaraciones que ha hecho el presidente Trump en estos días, que consideramos que es parte de su manera de comunicar, le pedí ayer al canciller Juan Ramón de la Fuente que pudiera hacer contacto directo con el secretario del Departamento de Estado y, si es necesario, hablar con el presidente Trump para fortalecer la coordinación”, dijo Sheinbaum en su conferencia matutina.
Un día después de la captura de Maduro por parte de EEUU, Trump enfatizó que las drogas están “fluyendo” a través de México. “Vamos a tener que hacer algo”, deslizó. El republicano añadió que los cárteles en México son muy fuertes y que ese país se “tiene que ponerse las pilas”. En la entrevista telefónica con Fox News, Trump reveló que le había preguntado a Sheinbaum si quería ayuda del Ejército de Estados Unidos para erradicar a los cárteles de la droga. El lunes, ella declaró: “la historia de América latina es clara y contundente: la intervención nunca ha traído democracia, nunca ha generado bienestar ni estabilidad duradera”.
El martes, en CNN en Español, la presidenta de México dedicó gran parte de su conferencia a justificar las acciones que, según detalló, sí está realizando su Gobierno para contener la violencia, aunque subrayó que en Estados Unidos también tienen que hacer su parte.
El jueves, Sheinbaum fue enfática respecto de las relaciones bilaterales con su país vecino: “no queremos pelearnos con Estados Unidos”.
“Una amenaza real”
Colombia también resultó amenazada por el estadounidense, que deslizó que una incursión militar en ese país “suena bien”, en el plan de lucha contra el narcotráfico. En este caso, Trump y el presidente colombiano, Gustavo Petro, entablaron un diálogo telefónico para distender el clima. Incluso, se habló de una pronta cumbre en la Casa Blanca.
La BBC le consultó a Petro sobre las advertencias de Trump. ¿Qué tan en serio se toma eso?, se le preguntó. “Sí creo que es una amenaza real con la perspectiva de que pueda retirarla, pero depende de las conversaciones siguientes. Colombia ha recibido violencia militar desde EEUU. La última vez fue a principios del siglo XX. Por eso Panamá hoy no es parte de Colombia”, contestó. También desechó contactos con el narcotráfico. “Yo nunca retiré la colaboración que existe en la lucha contra el narcotráfico”, indicó.