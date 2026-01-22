En su encuentro con Gianni Infantino, Javier Milei dejó en claro que el Gobierno redoblará la presión sobre la AFA

Las tensiones crecieron tras las acusaciones de Elisa Carrió, quien denunció un supuesto pacto entre el Gobierno, sectores judiciales y el peronismo. Desde el Ministerio de Justicia rechazaron de plano esa versión y remarcaron que fue la propia IGJ la que volvió a poner bajo la lupa a la AFA y a la Superliga, luego de años sin control efectivo. Mientras tanto, el conflicto sigue abierto y suma capítulos en los frentes político, judicial y deportivo.