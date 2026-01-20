Escándalo en la AFA: denuncian una maniobra para que un juez cercano al kirchnerismo decida el futuro de la causa

Una compleja ingeniería judicial quedó al descubierto este martes en el marco de la investigación que envuelve a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y la fastuosa mansión de Pilar. Según fuentes judiciales, la defensa de los acusados habría orquestado una maniobra de dilación para lograr que la decisión sobre la inhibitoria del juez en lo penal económico, Marcelo Aguinsky, recayera en un magistrado afín a la estrategia judicial del kirchnerismo.