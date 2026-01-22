Secciones
El oficialismo les responde a los diputados libertarios: "Hablan de autocrítica los mismos que no traen un solo peso a Tucumán"

El legislador Walter Daniel Herrera y el fiscal de Estado adjunto, Raúl Ferrazzano, se pronunciaron en redes sociales.

Hace 4 Hs

Luego de que diputados libertarios cuestionaran al gobernador Osvaldo Jaldo y le reclamaran autocrítica por la situación de la provincia, se sumaron duras respuestas desde el oficialismo tucumano. El legislador Walter Daniel Herrera y el fiscal de Estado adjunto de la provincia, Raúl Ferrazzano, se pronunciaron a través de la red social X con fuertes críticas hacia los representantes nacionales de ese espacio político.

Herrera apuntó directamente contra los diputados libertarios y puso el foco en su rol como gestores ante la Nación. “Hablan de autocrítica los mismos que no traen un solo peso a Tucumán. Diputados nacionales que viven del Congreso, pero que a la provincia solo le devuelven tweets, videos y slogans. Ni una obra. Ni un fondo. Ni una gestión concreta. Solo redes sociales”, escribió el legislador en su cuenta oficial.

En la misma línea, Ferrazzano cuestionó lo que definió como una contradicción del espacio libertario en relación con la obra pública. “Cinismo libertario. @catalanlisandro y @llatucoficial piden públicamente obras para Tucumán, pero su espacio político fue el que desfinanció la obra pública a nivel nacional. No se puede pedir lo que primero se destruyó. La coherencia también es una forma de hacer política”, expresó el fiscal de Estado adjunto.

Las declaraciones se producen como respuesta directa a los cuestionamientos formulados por diputados libertarios contra la gestión provincial, y profundizan el cruce político entre el oficialismo tucumano y referentes del espacio que responde al presidente Javier Milei, en un contexto marcado por el debate sobre la obra pública, el financiamiento nacional y el rol de los representantes en el Congreso.

