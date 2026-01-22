Claudio Tapia y Pablo Toviggino, más complicados: habría pruebas que lo vincularían la mansión de Pilar
La Justicia investiga un documento clave que señala a posibles beneficiarios reales de la propiedad. Entre los mencionados figuran dirigentes de la AFA y personas vinculadas a las empresas dueñas formales del inmueble.
Un documento judicial con 13 nombres se convirtió en una de las piezas centrales de la causa que intenta determinar quiénes son los verdaderos propietarios de la lujosa mansión ubicada en Pilar. Según reveló Clarín, ese listado incluye a personas que, para la Justicia, podrían estar directa o indirectamente vinculadas con la propiedad, más allá de quienes figuran como dueños formales.
Entre los nombres sobresalen dos por su peso institucional: el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio "Chiqui" Tapia, y el tesorero de la entidad, Pablo Toviggino. También aparece el hermano de este último y varias personas ligadas a las sociedades que, en los papeles, fueron propietarias del inmueble.
El listado surgió en el marco de una serie de testimonios tomados por el entonces juez en lo Penal Económico Marcelo Aguinsky, antes de que la Cámara Federal de San Martín resolviera trasladar el expediente a la Justicia Federal de Campana. En particular, los días 12 y 15 de enero declararon los dos pilotos del helicóptero que realizó 54 vuelos hacia la quinta, que cuenta con helipuerto propio. La intención era identificar a los pasajeros habituales y, a partir de allí, reconstruir el círculo de uso y control de la vivienda. Ambos testigos afirmaron no recordar a ninguno de los pasajeros.
Durante esas audiencias, los pilotos fueron consultados por un listado concreto de personas. Allí aparecen, en primer lugar, Luciano Pantano y su madre, Ana Lucía Conte, quienes figuran como titulares del inmueble a través de la sociedad Real Central SRL. Sin embargo, la Justicia considera que ninguno de los dos posee capacidad económica declarada compatible con una propiedad de ese valor.
El resto de los nombres corresponde a personas que hoy no figuran formalmente ligadas a la casa, pero que para los investigadores podrían haber tenido algún rol en la operatoria. En ese grupo se destacan Tapia y Toviggino. En el caso del tesorero de la AFA, las sospechas se profundizaron tras el hallazgo en la vivienda de una plaqueta del club Barracas Central con su nombre y de un bolso institucional de la entidad.
Prueba central de que la casa tendría vínculos con la AFA
Además, Pantano utilizaba una tarjeta corporativa de la AFA con la que se habrían afrontado gastos millonarios, incluidos peajes de vehículos y servicios de electricidad de domicilios ajenos a la actividad de la asociación. Para el juez Aguinsky, la hipótesis central es que la casa habría sido adquirida con fondos provenientes de la AFA, lo que explica la inclusión de los máximos dirigentes en la investigación.
El listado se completa con personas vinculadas a Malte SRL y otras firmas relacionadas con la compra del terreno (adquirido originalmente al exfutbolista Carlos Tevez) y con figuras del entorno empresarial y político de Santiago del Estero, provincia clave en el armado de poder de Toviggino. Entre ellos figuran exdirectivos de AFA, socios de esas empresas y personas mencionadas en otras causas judiciales.
Los pilotos aseguraron no conocer a ninguno de los mencionados. Con el cambio de juez, la causa entra ahora en una nueva etapa, en la que la Justicia buscará profundizar sobre el verdadero origen de los fondos y la titularidad real de la mansión.