Claudio Tapia y Pablo Toviggino, más complicados: habría pruebas que lo vincularían la mansión de Pilar

El listado surgió en el marco de una serie de testimonios tomados por el entonces juez en lo Penal Económico Marcelo Aguinsky, antes de que la Cámara Federal de San Martín resolviera trasladar el expediente a la Justicia Federal de Campana. En particular, los días 12 y 15 de enero declararon los dos pilotos del helicóptero que realizó 54 vuelos hacia la quinta, que cuenta con helipuerto propio. La intención era identificar a los pasajeros habituales y, a partir de allí, reconstruir el círculo de uso y control de la vivienda. Ambos testigos afirmaron no recordar a ninguno de los pasajeros.