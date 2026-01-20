Secciones
DeportesFútbol

La causa por la quinta de Pilar vinculada a la AFA volvió a cambiar de juez

La Cámara de San Martín resolvió que la investigación por presunto lavado de dinero pase del fuero Penal Económico a la Justicia Federal de Campana. El expediente busca determinar quiénes son los verdaderos dueños del lujoso predio sospechado de estar ligado a la conducción del fútbol argentino.

EN LA MIRADA. La Justicia pretende determinar quiénes son los verdaderos dueños de la mansión sospechada de estar ligada a la AFA. EN LA MIRADA. La Justicia pretende determinar quiénes son los verdaderos dueños de la mansión sospechada de estar ligada a la AFA.
Hace 1 Hs

La causa que intenta determinar quiénes son los verdaderos propietarios de la lujosa quinta ubicada en Villa Rosa, partido de Pilar (sospechada de estar vinculada a la conducción de la AFA) volvió a cambiar de juzgado. Según reveló el diario La Nación, la Cámara Federal de San Martín resolvió que el expediente por presunto lavado de dinero deje el fuero Penal Económico y pase a tramitar en la Justicia Federal de Campana.

La decisión fue adoptada por el camarista Alberto Lugones, presidente de la Sala II, quien ordenó que la investigación quede a cargo del juez Adrián González Charvay. Hasta ahora, el expediente estaba en manos de Marcelo Aguinsky.

El conflicto se originó a partir de un planteo de inhibitoria presentado por los dueños formales del inmueble (el monotributista Luciano Pantano y su madre, la jubilada Ana Conte) señalados por la Justicia como presuntos testaferros. La defensa sostuvo que la causa debía tramitar en Campana por una cuestión territorial y de “juez natural”, argumento que fue aceptado por González Charvay, quien reclamó el expediente.

Aguinsky rechazó apartarse del caso y defendió la competencia de su juzgado, al señalar que el eje de la investigación era la AFA, cuya sede histórica se encuentra en la Ciudad de Buenos Aires, a escasa distancia de su tribunal. Sin embargo, Lugones terminó inclinándose por el criterio territorial y resolvió que la investigación continúe en Campana.

En su fallo, el camarista también destacó que la AFA habría declarado en noviembre de 2024 un cambio de domicilio a una dirección de Pilar, aunque el titular de la Inspección General de Justicia, Daniel Vítolo, aclaró que esa modificación no fue convalidada por el organismo de control.

La causa tuvo ya varios traslados. En un primer momento tramitó en Comodoro Py, bajo la órbita del juez Daniel Rafecas, quien se declaró incompetente. Luego pasó al fuero Penal Económico por orden del camarista Leopoldo Bruglia, y ahora quedó radicada en Campana.

Antes de ser desplazado, Aguinsky había impulsado medidas relevantes, centradas en una llamativa colección de vehículos de alta gama hallados en la quinta. Según reconstruyó la investigación, surgieron inconsistencias en la compra de al menos uno de esos autos (un Porsche valuado en casi 500 millones de pesos) que no habría podido ser adquirido con fondos provenientes de la cuenta de la sociedad Real Central, titular formal del predio.

También se detectó que los seguros de toda la flota se abonaban en efectivo y que los peajes de los vehículos se pagaban con una tarjeta corporativa de la AFA emitida a nombre de Pantano. Ante esa situación, el juez ordenó suspender los débitos y pidió información a la empresa emisora, al advertir que también se utilizaba para pagar servicios de domicilios ajenos a la actividad de la entidad.

La investigación apunta a determinar el origen de los fondos que financiaron la compra de la quinta y sus lujosas prestaciones (como quincho y helipuerto), bajo la sospecha de que los bienes no pertenecen realmente a Pantano ni a su madre, quien incluso percibió durante la pandemia el Ingreso Familiar de Emergencia. Con el cambio de juzgado, la causa ingresa ahora en una nueva etapa.

Temas Buenos AiresAsociación del Fútbol ArgentinoProvincia de Buenos Aires
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Quiénes eran los jóvenes que perdieron la vida en el accidente en auto cerca de Los Ralos
1

Quiénes eran los jóvenes que perdieron la vida en el accidente en auto cerca de Los Ralos

Un acto arbitrario contra la libertad de expresión
2

Un acto arbitrario contra la libertad de expresión

Monteros defendió la gestión ante el desborde de ríos: No fue falta de obras, fue la naturaleza
3

Monteros defendió la gestión ante el desborde de ríos: "No fue falta de obras, fue la naturaleza"

¿El caso de Érika Álvarez está ligado al crimen de Chacabuco 59?
4

¿El caso de Érika Álvarez está ligado al crimen de Chacabuco 59?

Rutas cortadas, ríos desbordados y el agua que no baja: la lluvia castiga a Tucumán
5

Rutas cortadas, ríos desbordados y el agua que no baja: la lluvia castiga a Tucumán

Las imágenes hablan por sí solas: el agua se llevó casi 200 metros de la ruta 321 en Lules
6

Las imágenes hablan por sí solas: el agua se llevó casi 200 metros de la ruta 321 en Lules

Más Noticias
Dije que sí de una: llegó Javier Domínguez y explicó por qué eligió jugar en Atlético Tucumán

"Dije que sí de una": llegó Javier Domínguez y explicó por qué eligió jugar en Atlético Tucumán

¿Qué le faltó a San Martín para ganar el segundo amistoso frente a Mitre?

¿Qué le faltó a San Martín para ganar el segundo amistoso frente a Mitre?

¿Cuáles fueron las claves del San Martín 2026 en la victoria frente a Mitre?

¿Cuáles fueron las claves del San Martín 2026 en la victoria frente a Mitre?

Un maratonista tucumano celebrará sus 47 años corriendo y convoca a todos a sumarse en Yerba Buena

Un maratonista tucumano celebrará sus 47 años corriendo y convoca a todos a sumarse en Yerba Buena

La confesión de Fabián Vena sobre su enfermedad: “Tengo la sensación de que esto estuvo ahí siempre”

La confesión de Fabián Vena sobre su enfermedad: “Tengo la sensación de que esto estuvo ahí siempre”

Alerta amarilla por tormentas: qué provincias están bajo riesgo

Alerta amarilla por tormentas: qué provincias están bajo riesgo

Monteros defendió la gestión ante el desborde de ríos: No fue falta de obras, fue la naturaleza

Monteros defendió la gestión ante el desborde de ríos: "No fue falta de obras, fue la naturaleza"

Quiénes eran los jóvenes que perdieron la vida en el accidente en auto cerca de Los Ralos

Quiénes eran los jóvenes que perdieron la vida en el accidente en auto cerca de Los Ralos

Comentarios