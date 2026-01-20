La causa por la quinta de Pilar vinculada a la AFA volvió a cambiar de juez

También se detectó que los seguros de toda la flota se abonaban en efectivo y que los peajes de los vehículos se pagaban con una tarjeta corporativa de la AFA emitida a nombre de Pantano. Ante esa situación, el juez ordenó suspender los débitos y pidió información a la empresa emisora, al advertir que también se utilizaba para pagar servicios de domicilios ajenos a la actividad de la entidad.