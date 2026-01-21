Hay alerta amarilla por tormentas con granizo y fuertes vientos: ¿cuáles serán las zonas afectadas?

La alerta amarilla por viento, según el organismo nacional, alcanza al noreste de Chubut. “Se esperan vientos del sector norte con velocidades de entre 40 y 60 kilómetros por hora, con ráfagas que pueden alcanzar los 90 kilómetros por hora, sin descartar intensidades superiores de manera local. Hacia la mañana del miércoles, se prevé que los vientos roten al sector sur”, señalaron.