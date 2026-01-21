Hay alerta amarilla por tormentas con granizo y fuertes vientos: ¿cuáles serán las zonas afectadas?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó para este miércoles 21 de enero alertas amarillas por tormentas, lluvias y vientos. De acuerdo al reporte oficial, los fenómenos alcanzarán a nueve provincias y podrían presentar “capacidad de daño”, además de provocar “riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.
La alerta amarilla por viento, según el organismo nacional, alcanza al noreste de Chubut. “Se esperan vientos del sector norte con velocidades de entre 40 y 60 kilómetros por hora, con ráfagas que pueden alcanzar los 90 kilómetros por hora, sin descartar intensidades superiores de manera local. Hacia la mañana del miércoles, se prevé que los vientos roten al sector sur”, señalaron.
¿Qué provincias están en alerta por tormentas?
Por su parte, el organismo lanzó una alerta amarilla por tormentas para el oeste de Jujuy, una franja del oeste de Salta, una zona del sur de San Juan, Mendoza, La Pampa, el sudoeste de la provincia de Buenos Aires y el este de Río Negro.
Por su parte, confirmaron una alerta amarilla por lluvias rige en el sudoeste de Chubut y el noroeste de Santa Cruz. “El área será afectada por lluvias, algunas localmente intensas, con valores de precipitación acumulada de entre 10 y 25 milímetros. No se descarta, además, la ocurrencia de algunas tormentas aisladas embebidas”, indicaron.