Secciones
SociedadClima y ecología

Hay alerta amarilla por tormentas con granizo y fuertes vientos: ¿cuáles serán las zonas afectadas?

El Servicio Meteorológico Nacional lanzó una advertencia por precipitaciones de variada intensidad y fuertes ráfagas de vientos que afectarán a distintas zonas del país.

Hay alerta amarilla por tormentas en varias provincias Hay alerta amarilla por tormentas en varias provincias Crónica
Hace 21 Min

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó para este miércoles 21 de enero alertas amarillas por tormentas, lluvias y vientos. De acuerdo al reporte oficial, los fenómenos alcanzarán a nueve provincias y podrían presentar “capacidad de daño”, además de provocar “riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

Alerta naranja por fuertes tormentas: ¿qué provincias están afectadas?

Alerta naranja por fuertes tormentas: ¿qué provincias están afectadas?

La alerta amarilla por viento, según el organismo nacional, alcanza al noreste de Chubut. “Se esperan vientos del sector norte con velocidades de entre 40 y 60 kilómetros por hora, con ráfagas que pueden alcanzar los 90 kilómetros por hora, sin descartar intensidades superiores de manera local. Hacia la mañana del miércoles, se prevé que los vientos roten al sector sur”, señalaron.

¿Qué provincias están en alerta por tormentas?

Por su parte, el organismo lanzó una alerta amarilla por tormentas para el oeste de Jujuy, una franja del oeste de Salta, una zona del sur de San Juan, Mendoza, La Pampa, el sudoeste de la provincia de Buenos Aires y el este de Río Negro.

Por su parte, confirmaron una alerta amarilla por lluvias rige en el sudoeste de Chubut y el noroeste de Santa Cruz. “El área será afectada por lluvias, algunas localmente intensas, con valores de precipitación acumulada de entre 10 y 25 milímetros. No se descarta, además, la ocurrencia de algunas tormentas aisladas embebidas”, indicaron.

Temas Servicio Meteorológico Nacional
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Alerta naranja y amarilla por tormentas fuertes: ¿dónde impactará el temporal?

Alerta naranja y amarilla por tormentas fuertes: ¿dónde impactará el temporal?

Sigue el calor y hay alerta naranja por tormentas en cuatro provincias: ¿cómo seguirá el clima?

Sigue el calor y hay alerta naranja por tormentas en cuatro provincias: ¿cómo seguirá el clima?

Alerta amarilla y naranja por tormentas eléctricas: ¿qué zonás están en riesgo?

Alerta amarilla y naranja por tormentas eléctricas: ¿qué zonás están en riesgo?

Tormentas, calor extremo y fuertes vientos: rigen alertas naranja y amarilla en 16 provincias

Tormentas, calor extremo y fuertes vientos: rigen alertas naranja y amarilla en 16 provincias

Tiempo en Tucumán: ¿lloverá todo el fin de semana?

Tiempo en Tucumán: ¿lloverá todo el fin de semana?

Lo más popular
Jugando al truco en medio de la tormenta
1

Jugando al truco en medio de la tormenta

Nueva grita por las lluvias en Tucumán: la oposición se encolumnó para exigir respuestas
2

Nueva grita por las lluvias en Tucumán: la oposición se encolumnó para exigir respuestas

La línea narco une los casos Érika, Lebbos, Moreira y el crimen de Chacabuco 59
3

La línea narco une los casos Érika, Lebbos, Moreira y el crimen de Chacabuco 59

Lo que dejó el temporal: de la ruta destrozada en Lules a los desbordes que afectan otras localidades
4

Lo que dejó el temporal: de la ruta destrozada en Lules a los desbordes que afectan otras localidades

El agua hizo estragos en Los Gómez: “Es la peor inundación que me tocó vivir”
5

El agua hizo estragos en Los Gómez: “Es la peor inundación que me tocó vivir”

En febrero, las boletas de la electricidad llegarán con un aumento del 13,4%
6

En febrero, las boletas de la electricidad llegarán con un aumento del 13,4%

Más Noticias
Alerta amarilla por tormentas: qué provincias están bajo riesgo

Alerta amarilla por tormentas: qué provincias están bajo riesgo

Un acto arbitrario contra la libertad de expresión

Un acto arbitrario contra la libertad de expresión

¿Qué es la Legión Extranjera? El cuerpo de élite donde se formó el presunto asesino de Érika Álvarez

¿Qué es la Legión Extranjera? El cuerpo de élite donde se formó el presunto asesino de Érika Álvarez

Vialidad Provincial alertó por numerosos cortes de rutas: desprendimientos, crecidas y árboles caídos

Vialidad Provincial alertó por numerosos cortes de rutas: desprendimientos, crecidas y árboles caídos

¿Quién es “El Militar” y por qué asesinaron a Érika Antonella Álvarez?

¿Quién es “El Militar” y por qué asesinaron a Érika Antonella Álvarez?

Lali Espósito vio a Javier Milei en Jesús María y no pudo guardarse el comentario

Lali Espósito vio a Javier Milei en Jesús María y no pudo guardarse el comentario

Morir por nada

Morir por nada

Cuánto gana un gendarme en enero 2026: salarios actualizados

Cuánto gana un gendarme en enero 2026: salarios actualizados

Comentarios