De la idea al emprendimiento: ¿es posible trabajar de lo que te apasiona?
¿Hacer lo que te apasiona o amar lo que haces? El tan ansiado “trabajar con próposito” para desarrollarse a través del trabajo suena como una utopía para muchos de los que atraviesan la famosa crisis de mediana edad.
Adultos, entre 35 y 50 qué ante el incremento de los años de esperanza de vida se cuestionan cada vez más sobre cómo será la segunda etapa de la vida laboral. Dejarle algo a los hijos, tener un proyecto que combine calidad de vida y trabajo, la posibilidad de manejar los tiempos propios, una profesión que ya no hace feliz, hacer algo por la sociedad, salir de una relación de dependencia laboral, marcados detonantes que enuncian cuando llegan a nuestras oficinas, en un intento de cambio, transformación, lleno de interrogantes, expectativas, barreras limitantes y sueños truncos.
Alguien que quiso ser cocinero y trabaja en un banco, una ama de casa que que quiere conseguir su primer empleo, una mamá que cerró su emprendimiento al parir y quiere volver a intentarlo, un profesional que desea salir de la empresa familiar para probarse a si mismo, son solo algunos de los ejemplos de los buscadores de cambio que habitualmente ayudamos.
La edad, una excusa más
Escuchamos a demasiadas personas imposibilitadas a cambiar basadas en el mito de que tener una edad avanzada no te permite tener un nuevo trabajo, desarrollar un proyecto o mutar de profesión. La edad les funciona como un antiestimulo para pasar de la idea a la acción. Sin embargo, está demostrado que la experiencia acumulada, la formación, entender el mercado, el contexto, los contactos, son los cimientos de todo proyecto que busca salir a la luz. Más años de vida, y mas oportunidades para emprender.
Dedicarle tiempo a la idea, a indagarse uno mismo sobre lo que hacemos con facilidad, identificar actividades que al ejecutarlas sentimos que nuestro tiempo se detiene, tomar iniciativas para el cambio como pedir ayuda, pensar en los pro y los contras, son todas alternativas sin costo que están al alcance de las manos y en la mayoría de los casos demoran en emerger.
Aliados ad honorem
La escritora Julia Cameron, en El camino del artista, invita a generar escritos matinales como una herramienta simple y poderosa para la transformación personal y la creatividad. El journal, como se denomina, es una vieja y conocida herramienta que consiste en agarrar un cuaderno y una lapicera y dejar plasmado en el papel, a mano, las ideas, proyectos, las quejas, anhelos, hábitos y cualquier concepto que venga a nuestra mente al comenzar el día.
La propuesta de encontrar un espacio mínimo (15 o 20 minutos) para esta práctica es, en sí mismo, un acto de decisión. Un momento de conexión con uno mismo y con aquello que deseamos alcanzar. Este hábito al volverse sostenido, permite analizar patrones y ordenar pensamientos, darle forma a las ideas, autoconocerse y encontrar las propias respuestas para materializar los proyectos.
Consultores, terapeutas, ex compañeros de estudio, familiares, amigos, profesores, colegas son quienes recomendamos identificar y listar, personas del entorno profesional y personal que puedan acompañar y facilitar los próximos pasos del proyecto que venimos construyendo.
La propuesta es priorizar, en una primera etapa, el contacto con aquellas personas más cercanas y que generen confianza, con quienes el vínculo ya está habilitado. Estos intercambios iniciales, simples y genuinos, suelen ser clave para generar tracción, despejar resistencias internas y habilitar la acción. Apoyarse en esta red permite ordenar ideas, recibir feedback, detectar oportunidades y fortalecer la toma de decisiones en el proceso de transición profesional.
También sugerimos armar listas de con quienes “No conversar”. Detractores, obstaculizadores, esas personas con las cuales mejor no compartir ideas hasta que estén concretas.
De la idea al emprendimiento es una frase que invita a dejar de acumular excusas, que se presenta como un motor para concretar un proyecto con herramientas para indagar uno mismo en ese hobbie que es rutina y podría monetizar, en capitalizar personas que podrían ayudarnos, en encontrar nuevas tecnologías para concretar ideas. No se trata de saltar al vacío, ni de dejar de pagar cuentas, se trata de construir pequeños pasos, todos los días, puentes que nos saquen de un lugar donde ya no queremos estar.