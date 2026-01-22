De la idea al emprendimiento: ¿es posible trabajar de lo que te apasiona?

Adultos, entre 35 y 50 qué ante el incremento de los años de esperanza de vida se cuestionan cada vez más sobre cómo será la segunda etapa de la vida laboral. Dejarle algo a los hijos, tener un proyecto que combine calidad de vida y trabajo, la posibilidad de manejar los tiempos propios, una profesión que ya no hace feliz, hacer algo por la sociedad, salir de una relación de dependencia laboral, marcados detonantes que enuncian cuando llegan a nuestras oficinas, en un intento de cambio, transformación, lleno de interrogantes, expectativas, barreras limitantes y sueños truncos.