Cuáles son los trabajos en auge y en declive hacia 2030, según el Foro Económico Mundial

El mundo laboral está cambiando a una velocidad sin precedentes impulsado por avances tecnológicos, transformaciones sociales y una mayor conciencia ambiental. Para quienes están pensando en su futuro profesional, entender hacia dónde se dirige el mercado de trabajo es fundamental. El Foro Económico Mundial, a través de su informe "The Future of Jobs 2025", ofrece una radiografía de los empleos que crecerán y aquellos que declinarán hacia 2030.
El estudio destaca que alrededor del 50% de las tareas laborales serán automatizadas o asistidas por tecnología en los próximos años, lo que supone un desafío, pero, también, una oportunidad para desarrollar nuevas habilidades y adaptarse a las demandas del mercado.
Empleos en auge
Entre los trabajos con mayor crecimiento se encuentran:
- Especialistas en inteligencia artificial y aprendizaje automático: encargados de crear y mantener sistemas inteligentes.
- Analistas y científicos de datos: quienes interpretan grandes volúmenes de información para tomar decisiones clave.
- Profesionales en energías renovables y sostenibilidad: técnicos en energías limpias y gestión ambiental.
- Expertos en ciberseguridad: responsables de proteger sistemas ante amenazas digitales.
- Especialistas en salud mental y bienestar: una demanda creciente ante los desafíos sociales actuales.
- Técnicos en robótica y automatización: operan y mantienen maquinaria avanzada.
Trabajos en declive
Por otro lado, los empleos que menos crecerán en los años siguientes son:
- Trabajadores de manufactura y montaje manual: muchas tareas serán reemplazadas por robots.
- Empleados en áreas administrativas y de soporte: roles rutinarios como recepcionistas o asistentes.
- Operadores de maquinaria pesada y conductores: con la llegada de vehículos autónomos.
- Procesadores manuales de datos y facturación.
El informe subraya que, más allá de la tecnología, las habilidades humanas como el pensamiento crítico, la creatividad, la inteligencia emocional y la resolución de problemas complejos serán vitales para destacarse y para complementar el trabajo automatizado.
Además, la formación continua y la reconversión profesional serán clave para no quedar fuera del mercado laboral. Adaptarse y aprender nuevas competencias digitales y sociales resultará esencial en la próxima década.
Las áreas vinculadas con tecnología, sostenibilidad, salud y análisis de datos prometen ser las protagonistas, pero también es importante potenciar habilidades blandas que ninguna máquina puede reemplazar. Invertir en educación, formación digital y estar abierto al aprendizaje constante serán las claves para aprovechar las oportunidades que vienen y construir un camino laboral exitoso.