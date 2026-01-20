Javier Milei llegó a Davos y se prepara para un discurso clave en el Foro Económico Mundial

El presidente de la Nación, Javier Milei, arribó esta tarde a la ciudad suiza de Davos, donde participará del Foro Económico Mundial, uno de los encuentros más relevantes a nivel global entre líderes políticos y empresarios.
Apenas aterrizó, el mandatario compartió una imagen en medio de la nieve junto a la comitiva presidencial, en la que se lo ve posando con un mameluco de YPF. “Llegamos a Davos... VLLC!”, escribió el jefe de Estado en su cuenta oficial de X.
La agenda oficial comenzó este mismo martes con una reunión bilateral: Milei mantendrá su primer encuentro formal con el empresario británico Maurice Ostro. Sin embargo, el momento central de su participación será el miércoles, cuando el Presidente pronuncie un discurso ante los principales líderes gubernamentales y empresariales del mundo, en el marco del foro.
Para esta gira internacional, el mandatario viajó acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el canciller, Pablo Quirno; y los ministros de Economía, Luis Caputo, y de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.