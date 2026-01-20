Secciones
Política

Javier Milei llegó a Davos y se prepara para un discurso clave en el Foro Económico Mundial

El jefe de Estado argentino estará en la reunión en la que se conformará el Consejo de Paz. También se reunirá con los CEO de bancos y empresarios.

Javier Milei llegó a Davos para participar del Foro Económico Mundial.
Hace 1 Hs

El presidente de la Nación, Javier Milei, arribó esta tarde a la ciudad suiza de Davos, donde participará del Foro Económico Mundial, uno de los encuentros más relevantes a nivel global entre líderes políticos y empresarios.

Apenas aterrizó, el mandatario compartió una imagen en medio de la nieve junto a la comitiva presidencial, en la que se lo ve posando con un mameluco de YPF. “Llegamos a Davos... VLLC!”, escribió el jefe de Estado en su cuenta oficial de X.

Comienza el Foro de Davos y Trump acapara la escena con su agenda global sobre Groenlandia, Venezuela y Medio Oriente

Comienza el Foro de Davos y Trump acapara la escena con su agenda global sobre Groenlandia, Venezuela y Medio Oriente

La agenda oficial comenzó este mismo martes con una reunión bilateral: Milei mantendrá su primer encuentro formal con el empresario británico Maurice Ostro. Sin embargo, el momento central de su participación será el miércoles, cuando el Presidente pronuncie un discurso ante los principales líderes gubernamentales y empresariales del mundo, en el marco del foro.

Para esta gira internacional, el mandatario viajó acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el canciller, Pablo Quirno; y los ministros de Economía, Luis Caputo, y de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

Adorni toma el control ante el viaje de Milei a Davos

Adorni toma el control ante el viaje de Milei a Davos
Temas SuizaRepública ArgentinaFederico SturzeneggerLuis CaputoJavier MileiKarina Milei
