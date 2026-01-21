Secciones
El ejercicio de moda para eliminar la grasa abdominal después de los 50 años

Este entrenamiento es muy intenso para la zona abdominal y también es uno de los favoritos en los gimnasios.

Hace 1 Hs

Si realizáramos una encuesta entre mujeres mayores de 45 años sobre sus motivaciones para ir al gimnasio, la mayoría mencionaría la salud y la pérdida de peso, especialmente en la zona abdominal

Sin embargo, es crucial comprender que la grasa no se puede eliminar de manera localizada. Para deshacernos de esa barriga no deseada, necesitamos establecer un déficit calórico y adoptar una dieta equilibrada para perder peso sin caer en el efecto rebote.

Una vez que hemos logrado un índice de grasa corporal saludable, podemos centrarnos en ejercicios específicos para tonificar los abdominales. Uno de los movimientos más efectivos y seguros para las mujeres de más de 50 años es el "bicycle crunch".

¿Cómo realizar el bicycle crunch?

1. Acuéstate en el suelo sobre una esterilla, asegurándote de apoyar completamente la zona lumbar.

2. Coloca las manos detrás de la cabeza y levanta los omóplatos del suelo.

3. Flexiona una rodilla hacia el pecho mientras llevas el codo opuesto hacia la rodilla flexionada, realizando una torsión del tronco.

4. Alterna los lados, llevando la rodilla y el codo opuestos el uno hacia el otro.

5. Mantén el core activo durante todo el ejercicio para maximizar el trabajo abdominal.

Incluye este ejercicio en tu rutina:

Realiza tres series de 15 repeticiones cada una, descansando entre series según sea necesario. 

Recuerda utilizar calzado adecuado que proporcione estabilidad y agarre durante el ejercicio para evitar lesiones.

