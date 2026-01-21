“La ordenanza vinculada a la achilata pone en juego un derecho básico a ganarse la vida”

El concejal también señaló que la ordenanza desconoce la realidad social y económica de quienes se dedican a esta actividad. “No todos los vendedores de chilata trabajan con carrito, y además es una venta estacional. En verano venden chilata y en invierno muchos de ellos venden praliné. Son las mismas personas, con ingresos que ya son precarios”, explicó.