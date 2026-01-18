Las siete claves del histórico acuerdo Mercosur–Unión Europea: en qué se beneficiará la Argentina
El pacto crea uno de los mayores bloques de libre comercio del mundo, con 700 millones de habitantes y 450 millones de consumidores. Qué cambia para las exportaciones argentinas y cuándo entrará en vigor.
La firma del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea marca un hito diplomático, político y comercial para ambas regiones. El tratado, negociado durante casi tres décadas, apunta a crear uno de los mayores acuerdos de libre comercio del mundo, integrando a Sudamérica con el bloque europeo.
La rúbrica se realizó en Asunción, Paraguay, con la presencia del presidente Javier Milei, sus pares Santiago Peña (Paraguay) y Yamandú Orsi (Uruguay), y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. El gran ausente fue el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.
Un mega bloque de 700 millones de habitantes
Con este acuerdo, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay se integran comercialmente con la Unión Europea, un mercado que reúne 450 millones de consumidores y representa cerca del 15% del PBI global. En conjunto, el nuevo bloque alcanzará unos 700 millones de habitantes, convirtiéndose en el segundo más grande del mundo.
El entendimiento ya cuenta con la aprobación política del bloque europeo, pero todavía debe ser ratificado por los países sudamericanos y luego por los parlamentos de ambas regiones. Especialistas consultados por iProfesional estiman que su entrada en vigor podría darse recién hacia fines de 2027.
Tres pilares centrales del acuerdo Mercosur–UE
El texto del tratado se apoya en tres grandes ejes:
Comercial, con la eliminación de aranceles y la apertura de mercados.
Político, orientado al fortalecimiento institucional.
Cooperación, con reglas comunes en materia regulatoria, sanitaria y comercial.
El impacto se espera tanto en el comercio bilateral como en el flujo de inversiones, la previsibilidad normativa y el acceso de productos argentinos al exigente mercado europeo.
Retenciones y sectores sensibles
Uno de los puntos más relevantes para la Argentina es el capítulo sobre derechos de exportación. El acuerdo establece que, a partir del tercer año de vigencia, el país deberá suspender las retenciones para la mayoría de los productos exportados a la Unión Europea.
Habrá excepciones para sectores como soja, hidrocarburos, papel, corcho y chatarra. En el caso del complejo sojero, las retenciones máximas arrancarán en 18% y descenderán gradualmente hasta 14% en el décimo año.
Las 7 claves del acuerdo Mercosur–Unión Europea
Entre los puntos centrales del tratado se destacan:
Eliminación inmediata de aranceles
Para numerosos productos clave de la canasta exportadora argentina, como harina y porotos de soja, maní, frutas frescas, legumbres y productos pesqueros.
Desgravación arancelaria gradual
En bienes como aceites vegetales, preparaciones alimenticias, vinos y alimentos procesados, con plazos que van de cuatro a diez años.
Cambios en los derechos de exportación (DEX)
Desde el tercer año de vigencia del acuerdo comercial interino, la Argentina dejará de aplicar retenciones a la mayoría de las exportaciones con destino a la UE.
Cuotas para productos sensibles
Se establecen cupos arancelarios para carnes (bovina, porcina y aviar), arroz, maíz, miel, quesos y leche en polvo, asignados al Mercosur en su conjunto.
Alineamiento regulatorio e institucional
El acuerdo incorpora disciplinas en áreas poco desarrolladas hasta ahora en el Mercosur, como facilitación comercial, procedimientos aduaneros, servicios, compras públicas y propiedad intelectual.
Previsibilidad sanitaria y fitosanitaria
Se fijan reglas claras y estables para el acceso de productos argentinos al mercado europeo, reduciendo la discrecionalidad en controles sanitarios.
Límites a las restricciones al comercio
El tratado ratifica la prohibición de restricciones cuantitativas y fija límites al uso de licencias de importación y exportación.
Expectativas empresarias
Las principales cámaras empresarias consideran al acuerdo como la mayor oportunidad comercial desde la creación del Mercosur, que comenzó a gestarse en 1991 y entró en vigencia en 1995. Aunque el proceso de implementación será gradual, el consenso es que el tratado puede convertirse en un punto de inflexión para la inserción internacional de la Argentina.