Ranking global de desayunos: cuál es el país de Sudamérica que está entre los mejores del mundo

En un listado que comprendió a todo el mundo, países latinos figuraron entre los primeros lugares.

El pan de queso, una comida similar al chipa, es una preparación popular tambien en el norte de Argentina. El pan de queso, una comida similar al chipa, es una preparación popular tambien en el norte de Argentina. Fuente: Imagen Ilustrativa/Web
Hace 1 Hs

En algunos desayunos del planeta no están incluidas las rápidas y salvadoras tostadas con queso y mermelada. La primera comida del día en ciertas naciones no es solo una simple preparación para llegar con el estómago lleno al trabajo o la escuela, sino también un ritual que involucra recetas compartidas entre generaciones, platos suntuosos y reuniones en la mesa que pueden prolongarse por varias horas. Desde Taste Atlas recogieron cuáles son esas preparaciones que se destacan alrededor del globo.

Taste Atlas, la prestigiosa enciclopedia y guía gastronómica internacional, elaboró un listado de los desayunos más exóticos y deliciosos. Estas recetas se destacan por ser un reflejo de la identidad, la historia y las costumbres de cada cultura. Entre los países más destacados se encuentran México y Brasil, referentes de la cocina regional.

Según el ranking elaborado por la plataforma, estos son los platos más populares, cada uno con una tradición y sabor únicos que invitan a explorar la diversidad culinaria.

El banquete otomano que lidera el ranking

A la cabeza de este prestigioso listado se ubica el Kahvaltı, el tradicional desayuno de Turquía. Más que una comida, este plato es un símbolo de hospitalidad y abundancia que hunde sus raíces en la cultura otomana. Su nombre significa literalmente "antes del café", haciendo referencia a la costumbre de preparar el estómago antes de la infusión principal. La mesa del Kahvaltı es un despliegue de colores y texturas: incluye una variedad de quesos, aceitunas, verduras frescas, miel, panes locales y el infaltable té turco (çay). Es un ritual diseñado para celebrando la unión familiar.

Desde Libia a Los Balcanes: los primeros 

La lista continúa con preparaciones que demuestran la creatividad de cada región frente a la cocina. Representando con fuerza a la gastronomía latonoamericana, México logra posicionarse en el puesto número siete del ranking mundial gracias a los Chilaquiles. Este plato, nacido de la ingeniosa tradición de aprovechar las tortillas del día anterior, se ha convertido en un emblema del desayuno azteca que conquista paladares internacionales.

En otras latitudes, Libia destaca con el Sfinz, una masa frita dorada; Serbia aporta potencia con su Komplet lepinja; mientras que en la región turca de Gaziantep prefieren iniciar el día con la Beyran çorbası, una sopa picante de cordero. Por su parte, Malasia resalta con el Roti canai; Grecia se hace presente con la Bougatsa y la Strapatsada; Hungría con su pan frito Bundás kenyér; y Bosnia cierra el grupo con la Sirnica.

El orgullo sudamericano: el pan de queso brasileño

El puesto número 13 quedó reservado para un referente ineludible de Sudamérica. Brasil figuró en la lista con su clásico pão de queijo; si bien no logró entrar en el "Top 10" este año, su popularidad lo mantiene firme entre los mejores desayunos del mundo.

Esta preparación tiene su origen en las invenciones culinarias de los esclavos africanos, cuando comenzaron a utilizar los residuos de la planta de yuca. Un fino polvo blanco, o almidón, se convertía en bolas y se horneaba. A finales del siglo XIX, con el fin de la esclavitud, se le empezó a agregar el queso, que surgió como un ingrediente disponible para los afrobrasileños. En el estado de Minas Gerais, el centro lácteo de Brasil, se integró este elemento y leche a las bolas de almidón, dando vida a la receta actual.

Hoy en día, es un refrigerio muy popular que también se consume ampliamente en el norte de Argentina, como explicaron desde Taste Atlas, y se vende en numerosas cafeterías, bares y panaderías de todo el continente.

