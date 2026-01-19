Ranking global de desayunos: cuál es el país de Sudamérica que está entre los mejores del mundo

Esta preparación tiene su origen en las invenciones culinarias de los esclavos africanos, cuando comenzaron a utilizar los residuos de la planta de yuca. Un fino polvo blanco, o almidón, se convertía en bolas y se horneaba. A finales del siglo XIX, con el fin de la esclavitud, se le empezó a agregar el queso, que surgió como un ingrediente disponible para los afrobrasileños. En el estado de Minas Gerais, el centro lácteo de Brasil, se integró este elemento y leche a las bolas de almidón, dando vida a la receta actual.