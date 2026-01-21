El avión que llevaba a Trump al Foro de Davos sufrió una falla eléctrica y tuvo que regresar a Estados Unidos

En ese contexto, el año pasado la familia gobernante de Qatar le obsequió a Trump un lujoso avión Boeing 747-8 jumbo para incorporarlo a la flota del Air Force One, una decisión que generó un fuerte escrutinio público. La aeronave aún está siendo adaptada para cumplir con los estrictos requisitos de seguridad. Incluso, Leavitt bromeó con los reporteros a bordo del avión la noche del martes al señalar que un jet qatarí sonaba “mucho mejor” en ese momento.