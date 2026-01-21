Expectativas por el mensaje de Milei en el Foro de Davos

El presidente Javier Milei arribó ayer a la ciudad suiza de Davos, donde participará en el Foro Económico Mundial, uno de los eventos más importantes para el Gobierno en el que expondrá por tercera vez las ideas libertarias de su gestión. Lo curioso del viaje es que el jefe de Estado hizo el trayecto desde Zurich hasta Davos en helicóptero. Al arribar a la comuna del cantón de los Grisones, Milei se sacó una fotografía en la nieve, vestido con el mameluco de la petrolera estatal YPF y con miembros de la delegación.
El mandatario viajó acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el canciller, Pablo Quirno; y los ministros de Economía, Luis Caputo, y de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.
Milei agregó una nueva actividad a la agenda que mantendrá en Suiza y asistirá mañana a la ceremonia que dará lugar a la firma del Consejo de la Paz, creado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con el que se intenta bregar por la paz en la Franja de Gaza. En su primera actividad en Suiza, el mandatario argentino se reunió con el emprendedor británico Maurice Ostro, titular del Consejo de Acción Empresarial creado en 2020 y vicepresidente del Consejo de Cristianos y Judíos.
Está previsto que hoy salude al titular de la Confederación Suiza, Guy Parmelin, miembro de la Unión Democrática de Centro. Más tarde, participará del Country Strategy Dialogue on Argentina, donde compartirá un encuentro de trabajo con CEOs y directivos de importantes empresas y holdings. Posteriormente, se reunirá con CEOs de bancos globales; también tiene en agenda una cumbre con el presidente Ejecutivo del Foro Económico Mundial, Børge Brende, en la previa a su disertación en el foro.
El mensaje de Milei en Davos será hoy, luego del discurso de Trump, con quien se espera que se cruce aunque no hay pedido formal de audiencia. En esa disertación, se espera no sólo que el argentino ratifique los principios del capitalismo, sino también que exteriorice su alineamiento geopolítico con los Estados Unidos. El discurso, asimismo, girará en torno de los logros que su programa económico ha alcanzado en el último año. Particularmente, Milei se referirá al pago de los vencimientos de la deuda, al ancla fiscal y a la desaceleración inflacionaria en el país. La intención presidencial es captar la atención de empresarios y de banqueros para que inviertan más en la Argentina y eso permita el ingreso de divisas para las reservas del Banco Central.
La presencia simultánea de los líderes del planeta en Suiza marca un hito para los analistas que ven allí un símbolo de la antiglobalización dentro de un foro caracterizado históricamente por la defensa del multilateralismo.