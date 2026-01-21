Expectativas por el mensaje de Milei en el Foro de Davos

El mensaje de Milei en Davos será hoy, luego del discurso de Trump, con quien se espera que se cruce aunque no hay pedido formal de audiencia. En esa disertación, se espera no sólo que el argentino ratifique los principios del capitalismo, sino también que exteriorice su alineamiento geopolítico con los Estados Unidos. El discurso, asimismo, girará en torno de los logros que su programa económico ha alcanzado en el último año. Particularmente, Milei se referirá al pago de los vencimientos de la deuda, al ancla fiscal y a la desaceleración inflacionaria en el país. La intención presidencial es captar la atención de empresarios y de banqueros para que inviertan más en la Argentina y eso permita el ingreso de divisas para las reservas del Banco Central.