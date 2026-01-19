Alerta naranja por fuertes tormentas: ¿qué provincias están afectadas?

Alerta amarilla para Salta y Jujuy

“El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo, y principalmente por abundante caída de agua. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 80 mm, que pueden ser superados en forma puntual”, explicó el SMN para la provincia de Salta, donde el fenómeno climático llegaría al mediodía y se instalaría hasta la tarde.