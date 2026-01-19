Secciones
Alerta naranja por fuertes tormentas: ¿qué provincias están afectadas?

El SMN indicó que las tormentas podrían alcanzar valores de precipitaciones acumuladas de hasta 100 y 150 mm.

El NOA está bao alerta amarilla y naranja por tormentas. El NOA está bao alerta amarilla y naranja por tormentas. Foto: Imagen ilustrativa/Web
Por LA GACETA Hace 3 Hs

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio aviso de que los fenómenos climáticos adversos no darán tregua aún para ciertos sectores del NOA. Las intensas tormentas marcaron la jornada de domingo tanto en Tucumán como en localidades vecinas y este lunes algunos de ellos se encuentran bajo aviso por niveles más severos de estos temporales.

¿El martes termina con tormentas? Esto dice el Servicio Meteorológico para Tucumán

De acuerdo con el Sistema de Alerta Temprana del SMN, dos provincias del NOA están amenazadas por tormentas de nivel amarillo y naranja, fenómenos que se caracterizan por la irrupción de lluvias intensas, ráfagas y caída de granizo. Estos fenómenos pueden resultar peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente, según subrayó la entidad climática.

Salta y Jujuy son las provincias que deberán preparar un plan de contingencia para este lunes. El SMN dio aviso de que la mayor parte del este de la provincia vecina se encuentra bajo alerta amarilla, al igual que la misma zona de Jujuy, mientras que un sector del norte de Salta está bajo amenaza de nivel naranja.

Alerta amarilla para Salta y Jujuy

“El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo, y principalmente por abundante caída de agua. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 80 mm, que pueden ser superados en forma puntual”, explicó el SMN para la provincia de Salta, donde el fenómeno climático llegaría al mediodía y se instalaría hasta la tarde.

En Jujuy se esperan vientos de hasta 75 km/h y precipitación acumulada que podría llegar a los 30 y 50 mm durante el mediodía. En algunas regiones de mayor elevación, la precipitación puede ser en forma de nieve y/o granizo.

Alerta naranja para el norte de Salta

Para el norte de la provincia vecina se esperan tormentas durante el mediodía con “abundante caída de agua, además de frecuente actividad eléctrica y ocasional caída de granizo. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 100 y 150 mm, que pueden ser superados en forma puntual”, explicaron desde el SMN.

Ante los fenómenos meteorológicos adversos, el SMN proporcionó algunas recomendaciones.

Alerta meteorológica nivel amarillo:

1. Evitá salir.

2. No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.

3. Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.

4. Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

5. Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

6. Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

Alerta meteorológica nivel naranja:

1. Seguí las instrucciones de las autoridades locales. La calma es fundamental en estas situaciones.

2. Salí solo si es necesario.

3. Permanecé en construcciones cerradas como casas, escuelas, edificios públicos.

4. Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.

5. Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

6. Alejate de zonas inundables y no ingreses en calles anegadas.

7. Retirá o asegurá objetos que puedan ser volados por el viento.

8. Prepará un kit de emergencia con agua potable, alimentos, botiquín de primeros auxilios, radio a pilas y linterna. Cargá los celulares con anticipación.

9. Agendá los números locales de Protección Civil, Bomberos y Policía.

