La “bazuka económica” que la Unión Europea puede usar contra Trump

Incluso si Bruselas activara el dispositivo, podrían pasar meses antes de que se tomaran medidas, según las normas. La Comisión dispone de cuatro meses para investigar al tercer país acusado de políticas comerciales perjudiciales; a continuación, los Estados miembros tendrían entre ocho y 10 semanas para respaldar cualquier propuesta de acción. Sólo entonces el órgano ejecutivo de la UE tendría luz verde para preparar medidas, que entrarían en vigor en un plazo tentativo de seis meses.