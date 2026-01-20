Secciones
"Pusimos todo el empeño": el balance de Leito al presentar los nuevos refuerzos de Atlético Tucumán

El presidente encabezó la oficialización de las ocho incorporaciones y valoró la gestión realizada para cerrar el plantel antes del debut. Acompañado por Hugo Colace, aseguró que, en un contexto complicado, se hizo el esfuerzo financiero necesario para cumplir los pedidos del DT y pelear el torneo.

LOS OCHO REFUERZOS. Atlético Tucumán presentó las incorporaciones del equipo para la temporada 2026. LOS OCHO REFUERZOS. Atlético Tucumán presentó las incorporaciones del equipo para la temporada 2026. DIEGO ARÁOZ / LA GACETA
Hace 1 Hs

En una conferencia de prensa realizada ayer por la tarde en el estadio Monumental José Fierro, Atlético Tucumán presentó formalmente a sus nuevos refuerzos de cara a la temporada 2026. El evento contó con la presencia de las ocho incorporaciones que arribaron en este mercado de pases, acompañados por miembros de la comisión directiva y el cuerpo técnico encabezado por Hugo Colace.

De esta manera, Luis Ingolotti, Leonel Di Plácido, Gabriel Compagnucci, Martín Benítez, Manuel Brondo, Ezequiel Ham, Gastón Suso y Javier Domínguez fueron oficializados ante la prensa; posaron con la camiseta del "Decano" y dialogaron con los medios presentes en el hall del estadio.

La apertura del acto estuvo a cargo de Mario Leito y del entrenador del equipo, quienes se ocuparon de introducir la presentación y responder las primeras inquietudes. "Estamos en las puertas de un nuevo año, de un nuevo torneo, y eso lleva a renovar toda la esperanza que tenemos los que somos futboleros. El sueño que tengo siempre, y los que abrazan estos colores, es que tengamos un buen año, que seamos protagonistas y que podamos lograr cosas importantes", expresó el presidente de la institución.

Consultado por el balance del mercado de pases y la situación financiera del club, el mandatario destacó la gestión realizada: "Hemos trabajado mucho. Eso fue muy bueno para la institución porque una de las cosas que no sucedían en otro momento es tener un plantel armado al inicio del torneo. En esta oportunidad se trabajó mucho y pudimos armar un equipo que, Dios quiera, nos dé alegrías".

Para cerrar, Leito profundizó sobre el contexto adverso en el que se movió el club. "Ustedes saben que la situación del país no es buena, es muy complicada; lo pueden haber visto en el movimiento del libro de pases. Hay clubes que hasta el día de hoy no pudieron cerrar refuerzos. Eso no escapa a la economía y al funcionamiento de un equipo como el nuestro; sin embargo, hemos puesto todo el empeño, la dedicación y el esfuerzo económico para sumar a los jugadores que el técnico estuvo pidiendo", concluyó, antes de cederle la palabra a Colace.

