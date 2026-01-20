"Pusimos todo el empeño": el balance de Leito al presentar los nuevos refuerzos de Atlético Tucumán

Para cerrar, Leito profundizó sobre el contexto adverso en el que se movió el club. "Ustedes saben que la situación del país no es buena, es muy complicada; lo pueden haber visto en el movimiento del libro de pases. Hay clubes que hasta el día de hoy no pudieron cerrar refuerzos. Eso no escapa a la economía y al funcionamiento de un equipo como el nuestro; sin embargo, hemos puesto todo el empeño, la dedicación y el esfuerzo económico para sumar a los jugadores que el técnico estuvo pidiendo", concluyó, antes de cederle la palabra a Colace.