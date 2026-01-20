"Dije que sí de una": llegó Javier Domínguez y explicó por qué eligió jugar en Atlético Tucumán

Perfil táctico

¿Cómo juega el octavo refuerzo? Domínguez es un volante central mixto, diestro, con un importante despliegue físico para recuperar y pisar el área rival. Él mismo se define sin rodeos como “un mediocampista con mucha dinámica”. Sus características sugieren que podría ser el interior por derecha en el 4-3-3 de Colace. A priori, luce como el recambio más lógico de Sánchez: tiene más recorrido que Exequiel Ham y más vocación de eje central que Renzo Tesuri. Es un volante de traslado, que puede sacarse rivales de encima con alguna gambeta y suele rematar de media distancia, rasgos que el DT considera importantes para el puesto.