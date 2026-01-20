"Dije que sí de una": llegó Javier Domínguez y explicó por qué eligió jugar en Atlético Tucumán
El volante paraguayo arribó para sumarse al plantel de Hugo Colace y se convirtió en el octavo refuerzo. Llega a préstamo desde Olimpia con la misión de aportar dinámica y cubrir el vacío que dejó Adrián Sánchez.
Atlético Tucumán completó una nueva pieza en su modelo 2026. El volante paraguayo Javier Domínguez ya arribó a la provincia para sumarse al “Decano” y en las próximas horas firmará el contrato que lo ligará por una temporada con el club. La operación se cerró mediante un préstamo con opción de compra desde Olimpia, dueño de su pase. El jugador de 25 años ya se puso a disposición del cuerpo técnico de Hugo Colace, que prepara el equipo para el debut frente a Independiente Rivadavia este viernes.
Apenas pisó suelo tucumano, LA GACETA se contactó con Domínguez, quien se mostró visiblemente motivado por el desafío. “Me contaron el proyecto y no tuve que pensarlo mucho. Cuando surgió la oportunidad me gustó y decidí venir”, afirmó el mediocampista. De hecho, hay un concepto que el volante se ocupó de repetir como un mantra durante la charla: las “ganas” con las que llega para, según contó, “aportar desde donde se necesite”.
El desembarco de Domínguez no es casual; responde a la significativa salida de Adrián Sánchez a Belgrano. El ex Boca fue un pilar de la estructura del mediocampo “decano” en las últimas temporadas, aportando recorrido, regularidad y despliegue. Por eso, la CD se movió rápidamente y encontró en el paraguayo las potenciales respuestas para una zona central que había quedado debilitada tras esa partida.
Cambio de aire
El volante proviene de Olimpia, uno de los gigantes del continente. Arribó allí en enero de 2025 y gozó de una importante regularidad, especialmente en el primer semestre. En el torneo Apertura paraguayo disputó 20 de 22 partidos, con un gol y una asistencia. Además, sumó experiencia continental: jugó los seis encuentros de la fase de grupos de la Copa Libertadores.
Sin embargo, en la segunda parte del año su participación decreció y sólo jugó un tercio de los partidos del Clausura, lo que allanó el camino para su salida. Tras toda una vida en el fútbol guaraní, con pasos previos por Sportivo Luqueño y 2 de Mayo, decidió dar su primer paso en el exterior con la camiseta de Atlético. “Es mi primera experiencia fuera del país. Pero cuando salió la oportunidad, dije que sí de una”, contó. Al ser consultado sobre si la distancia será un problema, respondió con calma: “Por ahora bien, veremos qué tal después”.
Socio compatriota
Para su adaptación, Domínguez encontrará un anclaje clave en Clever Ferreira, defensor “decano” también paraguayo, con el que ya se comunicó. “No tuve el agrado de conocerlo personalmente todavía, pero sí hablé con él por teléfono. Me dijo que me iban a recibir muy bien y que estaban esperándome con muchas ganas”, expresó sobre esa charla que sirvió de bienvenida anticipada.
Perfil táctico
¿Cómo juega el octavo refuerzo? Domínguez es un volante central mixto, diestro, con un importante despliegue físico para recuperar y pisar el área rival. Él mismo se define sin rodeos como “un mediocampista con mucha dinámica”. Sus características sugieren que podría ser el interior por derecha en el 4-3-3 de Colace. A priori, luce como el recambio más lógico de Sánchez: tiene más recorrido que Exequiel Ham y más vocación de eje central que Renzo Tesuri. Es un volante de traslado, que puede sacarse rivales de encima con alguna gambeta y suele rematar de media distancia, rasgos que el DT considera importantes para el puesto.
De esa manera, el entrenador tendrá una nueva carta para incorporar al mediocampo. Colace deberá elegir entre Kevin Ortiz, Ham, Domínguez, Tesuri y Lautaro Godoy, para conformar esa línea de tres volantes.
Antes de despedirse con este medio, el jugador cerró la charla con un mensaje directo para los hinchas. “Creo que, como siempre, van a ir a alentar con todo; de nuestra parte estoy para que me exijan al máximo”, avisó.
Así, Atlético cerraría su mercado con ocho caras nuevas y refuerzos en todas las líneas. El debut oficial del modelo 2026 será este viernes a las 22.15 en Mendoza, frente a Independiente Rivadavia, donde el equipo buscará transformar el entusiasmo de la pretemporada en tres puntos. Con el plantel completo y la última pieza encajada en el mediocampo, la delegación ultima detalles para viajar a tierras cuyanas, con la ilusión intacta de comenzar el año con el pie derecho.