Las expensas arrancan el año con otro incremento

El inicio del año llega con una proyección del salario de trabajadores de edificios que superará la inflación interanual estimada por el Banco Central. Además, se pagará un bono de $ 120.000 que, al tener un carácter remunerativo, conlleva aportes y contribuciones sociales, lo que derivará en un mayor costo para los consorcios. La suba salarial será este mes del 2% sobre los haberes básicos y adicionales establecidos en el convenio colectivo. Esto se suma a los ajustes previos y repercute directamente en las expensas, ya que el personal representa cerca del 30% del presupuesto de un edificio. El esquema de aumentos para el primer trimestre se completa con un 1,8% en febrero y un 1,7% en marzo, adicionales al 2% de este mes.