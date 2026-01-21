Las expensas arrancan el año con otro incremento

El inicio del año llega con una proyección del salario de trabajadores de edificios que superará la inflación interanual estimada por el Banco Central. Además, se pagará un bono de $ 120.000 que, al tener un carácter remunerativo, conlleva aportes y contribuciones sociales, lo que derivará en un mayor costo para los consorcios. La suba salarial será este mes del 2% sobre los haberes básicos y adicionales establecidos en el convenio colectivo. Esto se suma a los ajustes previos y repercute directamente en las expensas, ya que el personal representa cerca del 30% del presupuesto de un edificio. El esquema de aumentos para el primer trimestre se completa con un 1,8% en febrero y un 1,7% en marzo, adicionales al 2% de este mes.
A nivel nacional, el escenario para este 2026 anticipa que la presión sobre las expensas no dará tregua, manteniendo la tendencia del año anterior donde, con un alza del 32,6% interanual, superaron la inflación de 2025 (31,5%). Para mitigar los altos costos, muchos consorcios consideran la tercerización de limpieza o el congelamiento de vacantes tras las jubilaciones. Esta presión económica coincide con un escenario crítico de cobro en que la morosidad que, en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) alcanza el 20%, mientras que los juicios por falta de pago han escalado un 60% anual. Ante esto, las administraciones están priorizando la flexibilización de planes de pago para evitar el avance de la vía judicial.
Por otro lado, los propietarios han manifestado su firme reclamo por participar en las paritarias de los encargados de edificios. Sostienen que las actuales cámaras carecen de representatividad y no consideran la solvencia económica de quienes realmente pagan las expensas. Al no tener voz en estos acuerdos, los vecinos se ven obligados a absorber subas automáticas que afectan al 30% de los costos del consorcio, quedando desprotegidos ante ajustes que impactarán de lleno en las liquidaciones de febrero.
¿Qué sucede en Tucumán?
Conforme el informe del Sindicato único de trabajadores de edificios de renta y horizontal (Suterh), la escala salarial para encargado permanente con vivienda de primera categoría fue en diciembre de $ 946.900, mientras que en enero la misma categoría subió a $ 965.838. Del mismo modo, el encargado permanente sin vivienda en la misma categoría pasó de $ 1.102.462 a $ 1.124.512 para este mes.
A esto se suma el bono adicional remunerativo mensual para todas las categorías de $ 120.000, además del adicional viático remunerativo mensual de $ 65.596,50.
Si bien el sindicato de encargados de edificios informó la novedad salarial para este mes, no difundió un acuerdo completo. Desde el gremio justifican la medida en la coyuntura económica actual, considerando necesario modificar los salarios para que acompañen el aumento del costo de vida y así preservar el poder adquisitivo de los trabajadores. Esta presión salarial se evidencia con fuerza en Tucumán, donde los aumentos interanuales rondan el 22,31% para encargados con vivienda y el 21,15% para personal sin vivienda.
Alejandro Medina, referente sindical de Sutherh en Tucumán, que agrupa a empleados y obreros en relación de dependencia de edificios, countries y emprendimientos del régimen de propiedad horizontal, comenta sobre la situación. “Venimos con aumentos salariales prácticamente todos los meses con un porcentaje que va del 1 al 1,9%”. Remarca que todos los empleados de edificios que cumplan ocho horas, tantos turnos diurnos como nocturnos, cobrarán $ 120.000. “Anteriormente teníamos un bono de $ 50.000 que también se lo venía pagando hasta el mes de noviembre y en diciembre se lo incorporó a los sueldos.”
Respecto del aumento salarial, Medina considera que frente la inflación del año pasado, que trepó al 31%, los incrementos acumulados llegaron al 18 o 20% anual. “En otras palabras, “ya desde el año pasado arrastramos un desfase de alrededor del 10%”, argumenta. Sobre la apertura dialogal con los consorcistas, aclaró: “nosotros nunca hemos estado en contra de dialogar. He tenido reuniones tanto con administradores como con propietarios, en las que estos últimos pudieron despejar todas las dudas que desde la institución o el gremio les planteábamos”. Por ello plantea la posibilidad de que tantos consorcistas como inquilinos “quienes quieran asesorarse pueden hacerlo con nosotros: desde el sindicato estamos dispuestos a orientarlos de la mejor manera”.