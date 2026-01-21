Secciones
Cartas de lectores III: La situación de los jubilados
Hace 6 Hs

Sr. Presidente Javier Milei: en nombre propio y de todos los jubilados del país, los que nos ganamos el pan de cada día trabajando y aportando para tener una jubilación digna, solicitamos que de una buena y justa vez tenga a bien devolver el 82% móvil que durante el gobierno de Cristina Kirchner nos fue quitado en forma antojadiza y arbitraria. Resultó esa una actitud inconstitucional e inhumana, contraria a lo que establecen nuestro ordenamiento jurídico y los tratados internacionales de derechos humanos. La jurisprudencia reinante establece: “la movilidad de los haberes de los adultos mayores tienen prioridad y/ o privilegio por el carácter alimentario y asistencial de los mismos (fallo de Cámara Contencioso Administrativo- Sala III de la Provincia de Tucumán-Expediente 554/06)”. En tanto, la Convención Interamericana de Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores le otorga raigambre constitucional. Atento a los mencionados fundamentos, amerita que el Estado argentino cumpla con el deber y la responsabilidad constitucional de respetar el 82% móvil en el pago de las jubilaciones. Un hecho que sería justo y se diferenciaría genuinamente, tanto del kirchnerismo como de las otras administraciones.

Miguel Ángel González Fidani

Santiago del Estero 1.787 - San Miguel de Tucumán

