Nuevo accidente ferroviario en España: al menos un muerto y 20 heridos

Una nuevo accidente ferroviario sacude a España. Este martes, un tren de pasajeros chocó contra un muro de contención que se desplomó sobre las vías en la provincia de Barcelona. El siniestro dejó al menos un muerto y 15 heridos, de acuerdo a la información difundida por Protección Civil de la Generalitat.
El trágico hecho ocurrió entre las localidades de Gelida y Sant Sadurní d’Anoia, en la línea R4, en un contexto marcado por intensas lluvias registradas en las últimas 24 horas en la región, lo que habría generado las condiciones para el colapso de la estructura.
Según confirmaron fuentes oficiales a la prensa local, la víctima fatal es el maquinista del tren, quien murió como consecuencia del impacto. “Un muro de contención cayó sobre la vía provocando un choque con un tren con pasajeros”, informó Protección Civil a través de su cuenta en la red social X.
En el mismo comunicado, el organismo precisó que los servicios de emergencia se encontraban atendiendo a los heridos en el lugar y que, para asistir a los pasajeros afectados, se movilizaron al menos 15 dotaciones de emergencia.
En paralelo al accidente de la línea R4, las autoridades informaron que otro tren de la línea RG1 perdió un eje entre Blanes y Maçanet, situación que obligó a interrumpir su circulación de manera preventiva.
Conmoción en España
Estos episodios se producen en un contexto de máxima sensibilidad en España, luego de la grave tragedia ferroviaria ocurrida el domingo en Andalucía. Ese día, dos trenes de alta velocidad colisionaron en la localidad de Adamuz, en la provincia de Córdoba, provocando al menos 42 muertos y decenas de heridos.