Cambian los subsidios a la energía: cómo saber si perdés el beneficio

Cómo funciona el nuevo Registro de Subsidios Energéticos (ReSEF)

El ReSEF se basa en un cruce integral de datos entre distintos organismos públicos, como ANSES, la Secretaría de Energía y otras dependencias del Estado. La evaluación de cada caso se realizará a partir de una declaración jurada digital, que permitirá determinar si un usuario es elegible para recibir la asistencia en las tarifas de energía.