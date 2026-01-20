Cambian los subsidios a la energía: cómo saber si perdés el beneficio

El Gobierno nacional redefinió los criterios para acceder a los subsidios en las tarifas de luz y gas, y avanzó con la implementación del Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF), el nuevo sistema que reemplaza la segmentación tarifaria vigente hasta ahora. El esquema apunta a limitar la ayuda estatal únicamente a hogares y pymes que cumplan con parámetros económicos y patrimoniales específicos.
La medida fue oficializada este martes a través de una disposición publicada en el Boletín Oficial, y tendrá impacto tanto en usuarios residenciales como en pequeñas y medianas empresas.
Cómo funciona el nuevo Registro de Subsidios Energéticos (ReSEF)
El ReSEF se basa en un cruce integral de datos entre distintos organismos públicos, como ANSES, la Secretaría de Energía y otras dependencias del Estado. La evaluación de cada caso se realizará a partir de una declaración jurada digital, que permitirá determinar si un usuario es elegible para recibir la asistencia en las tarifas de energía.
La Secretaría de Energía será la autoridad de aplicación y control del sistema, con facultades para dar de baja beneficios si se detectan inconsistencias o cambios patrimoniales.
Quienes ya estaban inscriptos en el antiguo Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE) no deberán reinscribirse: sus datos migrarán automáticamente al nuevo esquema, aunque podrán actualizarlos si su situación económica o familiar cambió.
Subsidios a la luz y el gas: quiénes quedarán excluidos
Según la normativa, quedarán fuera del beneficio aquellos hogares que presenten alguno de los siguientes indicadores de capacidad económica elevada:
Poseer un automóvil con una antigüedad menor o igual a tres años, salvo en el caso de titulares con Certificado Único de Discapacidad (CUD).
Tener tres o más inmuebles registrados a nombre de integrantes del grupo familiar.
Ser titulares de embarcaciones de lujo o aeronaves.
Contar con activos societarios relevantes, que evidencien solvencia económica.
El objetivo oficial es “identificar con mayor precisión quiénes realmente necesitan la ayuda estatal” y reducir asignaciones indebidas de subsidios energéticos.
Impacto de la quita de subsidios en hogares
Para los usuarios residenciales, el nuevo esquema implica que sectores de ingresos medios podrían perder el subsidio y comenzar a pagar tarifas más cercanas al costo real del servicio. Esto se traducirá en facturas más elevadas, especialmente durante los meses de mayor consumo.
Además, la actualización de datos personales y patrimoniales podría derivar en la pérdida automática del beneficio si el sistema detecta cambios o inconsistencias respecto de la información declarada previamente.
Qué cambia para las pymes con el nuevo esquema de subsidios
En el caso de las pequeñas y medianas empresas, el ReSEF introduce criterios más estrictos para acceder a tarifas subsidiadas. Quedarán excluidas aquellas pymes que:
Presenten capacidad económica comprobable,
Posean activos relevantes, o
Superen los niveles de facturación establecidos por la normativa.
La quita de subsidios implicará un aumento de los costos operativos, especialmente para comercios, industrias y servicios con alto consumo energético. Desde el sector productivo advierten que el impacto podría trasladarse a precios o afectar la rentabilidad en un contexto económico todavía frágil.