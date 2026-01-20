Se duplicaron los casos de la “supergripe” H3N2 en Argentina

Los casos de la denominada “supergripe” H3N2 registraron un fuerte aumento en Argentina y ya se detectaron contagios en 14 provincias, según el último informe del Ministerio de Salud de la Nación publicado en el Boletín Epidemiológico Nacional (BEN). En solo una semana, la cantidad de casos confirmados se más que duplicó, lo que encendió las alertas sanitarias.
De acuerdo con los datos oficiales, en los últimos siete días se confirmaron 28 casos del subclado K de la gripe A (H3N2), cuando el reporte anterior daba cuenta de 11 casos en apenas cinco jurisdicciones. El crecimiento supera el 100% semanal, marcando el mayor salto desde que comenzó la vigilancia de esta variante en el país.
En qué provincias circula la H3N2
Los análisis realizados por el Instituto Malbrán indican que los casos del subclado K se distribuyen en:
Provincia de Buenos Aires (4)
Ciudad de Buenos Aires (2)
Chubut (1)
Córdoba (2)
Corrientes (2)
Entre Ríos (2)
La Pampa (1)
La Rioja (1)
Mendoza (3)
Neuquén (3)
Río Negro (1)
Santa Cruz (2)
Santa Fe (2)
Tierra del Fuego (2)
En total, durante el período comprendido entre el 18 de diciembre de 2025 y el 16 de enero de 2026, se secuenciaron 50 casos de Influenza A (H3N2). De ese total, 28 corresponden al subclado J.2.4.1 (K), considerado el de mayor circulación actual.
El dato que preocupa sobre su gravedad
Uno de los aspectos más relevantes del informe oficial es que casi la mitad de los casos del subclado K fueron detectados en pacientes internados. En concreto, 13 personas fueron diagnosticadas durante una hospitalización, mientras que 15 casos se identificaron en pacientes atendidos de forma ambulatoria.
En cuanto al perfil de los afectados, la mayoría de los contagios se concentra en personas mayores de 60 años, seguidos por niños menores de 10. Además, solo 6 de los 28 pacientes confirmados estaban vacunados contra la gripe, lo que representa apenas el 21%, un dato que refuerza la importancia de la inmunización.
Recomendaciones del Ministerio de Salud
Ante el avance de la “supergripe” H3N2, el Ministerio de Salud reiteró una serie de medidas de prevención para reducir el riesgo de contagio:
Mantener al día la vacunación contra la influenza y otras infecciones respiratorias.
Lavarse las manos con frecuencia con agua y jabón.
Cubrirse con el pliegue del codo al toser o estornudar.
Evitar compartir objetos personales.
Ventilar los ambientes cerrados.
Limpiar y desinfectar superficies de uso común.
Evitar el contacto con otras personas ante la presencia de síntomas respiratorios.
Quiénes deben vacunarse contra la gripe
La vacunación antigripal está especialmente recomendada para:
Personal de salud.
Personas embarazadas y puérperas.
Niños de 6 a 24 meses.
Personas de 2 a 64 años con factores de riesgo.
Mayores de 65 años.
Personal estratégico.
Las autoridades sanitarias insistieron en que la vacuna es una herramienta clave para prevenir formas graves de la enfermedad, especialmente en los grupos más vulnerables, en un contexto donde la circulación de la H3N2 continúa en expansión en gran parte del país.