Se duplicaron los casos de la “supergripe” H3N2 en Argentina

Los casos de la denominada “supergripe” H3N2 registraron un fuerte aumento en Argentina y ya se detectaron contagios en 14 provincias, según el último informe del Ministerio de Salud de la Nación publicado en el Boletín Epidemiológico Nacional (BEN). En solo una semana, la cantidad de casos confirmados se más que duplicó, lo que encendió las alertas sanitarias.