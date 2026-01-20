El verdadero vestido que hizo famoso a Valentino no era rojo: la historia detrás del mito

Fue una profunda mezcla de carmín y escarlata la que cautivó los ojos de Valentino Garavani cuando asistió a una ópera en España y quedó impactado al ver a una mujer ataviada de terciopelo carmesí. Ese fue el momento en que uno de los más grandes modistos del último tiempo, que falleció este lunes a los 93 años, se encontró con el símbolo eterno de su estilo, con su lenguaje propio y que se convirtió en la segunda piel de las mujeres más influyentes del globo. Pero por más que al recordar al diseñador se nos venga este matiz profundo que a veces se acerca al naranja, fue un color muy distinto el que le lanzó al reconocimiento internacional.