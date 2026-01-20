El modisto que marcó una época: luto en las pasarelas por el adiós a Valentino

En la mirada de los expertos, el creador “rompió la barrera que separaba la moda francesa de la italiana y europea”, lo que abrió caminos a Gianni Versace y Giorgio Armani. Así, se considera que Garavani representa “el último exponente de una gran tradición de couturiers italianos que, desde los años 70, fue cediendo terreno ante los maestros del prêt-à-porter”. Su estilo vinculó a lo más selecto con el universo popular de la fast fashion. Su presencia en fiestas a la par de Jacqueline Onassis y Liz Taylor, o la celebración de su cumpleaños en Nueva York con Aretha Franklin, Plácido Domingo y Bette Midler formaron parte de su forma de ser, junto con su vestido por la paz, que apareció durantela Guerra del Golfo, o su compromiso en la lucha contra el SIDA, cuando la enfermedad apenas era conocida.