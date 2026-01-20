El modisto que marcó una época: luto en las pasarelas por el adiós a Valentino

El mundo de la alta costura global está de luto. El reconocido diseñador italiano Valentino Clemente Ludovico Garavani, conocido simplemente por su primer nombre, falleció ayer en su residencia de Roma a los 93 años rodeado de sus seres más cercanos, según confirmó la agencia ANSA.
El creador llevaba casi dos décadas retirado de las pasarelas, luego de haber sido parte de la moda más selecta y privilegiada entre 1950 y 2008. Su madre lo bautizó en honor al ídolo cinematográfico Rodolfo Valentino, lo que pareció marcar su vínculo con las estrellas desde el inicio de su vida.
Comenzó cuando sólo tenía 17 años, cuando dejó su ciudad natal de Voguera (localidad entre Milán y Génova) para viajar a París y estudiar en la École des Beaux-Arts y la Chambre Syndicale de la Couture Parisienne, en tiempos en que Europa se reconstruía tras la Segunda Guerra Mundial. Su formación continuó luego los talleres de Cristóbal Balenciaga, Jean Dèsses y Guy Laroche.
Luego de su aparición rutilante en 1962 en el desfile Pitti Immagine, que instalaron a Roma y a Italia dentro del concierto del diseño de ropa, en 1968 llegó su consagración como figura emergente con su revolucionaria propuesta “Collezione Bianca”, una colección centrada en los modelos simples con el registro de los tonos blanco y hueso, pero atravesada al mismo tiempo por una particular sofisticación que permitía trascender en el tiempo y no quedar atada a una sola temporada, pero respetando el glamour y el toque artesanal de cada prenda. Hasta tuvo un color especial con su nombre, dentro del registro de los rojos.
Valentino tuvo entre sus clientas más fieles -y poderosas- a la emperatriz de Irán Farah Diba, la reina Noor de Jordania, Nancy Reagan (esposa del presidente norteamericano Ronald Reagan) y la princesa Diana. En el mundo de Hollywood, vistió a Ava Gardner, Elizabeth Taylor, Jane Fonda, Gwyneth Paltrow, Jessica Lange, Sophia Loren y Julia Roberts, entre muchas otras, lo que le permitió tener un lugar reservado en la primera fila de la élite mundial. Ocho actrices recibieron un Oscar con un vestido suyo e incluso realizó un cameo en “El diablo viste a la moda” y fue el eje del documental “Valentino: el {último Emperador”, en el que se retrató su universo creativo con una mirada íntima.
Tres años después de su retiro, la trascendencia de su aporte en la industria fue reconocida formalmente cuando el Consejo de la Costura del Instituto de la Moda de Nueva York le entregó un galardón especial por el arte de sus diseños y a su extraordinaria trayectoria profesional de seis décadas; además recibió la Legión de Honor francesa, entre otros premios.
También en 2011, junto al presidente honorario de la firma Valentino y su expareja, Giancarlo Giammetti, inauguró un museo virtual (www.valentino-garavani-archives.org) en el que se exhiben 300 de sus creaciones en formato 3D, lo que permite al público de cualquier lugar acceder a sus iniciativas, que se caracterizan por una elegancia con refinamiento y buen gusto junto a la estética propia de una época dorada que quedó en el tiempo y marcó a generaciones y redefinió a la cultura pop.
En la mirada de los expertos, el creador “rompió la barrera que separaba la moda francesa de la italiana y europea”, lo que abrió caminos a Gianni Versace y Giorgio Armani. Así, se considera que Garavani representa “el último exponente de una gran tradición de couturiers italianos que, desde los años 70, fue cediendo terreno ante los maestros del prêt-à-porter”. Su estilo vinculó a lo más selecto con el universo popular de la fast fashion. Su presencia en fiestas a la par de Jacqueline Onassis y Liz Taylor, o la celebración de su cumpleaños en Nueva York con Aretha Franklin, Plácido Domingo y Bette Midler formaron parte de su forma de ser, junto con su vestido por la paz, que apareció durantela Guerra del Golfo, o su compromiso en la lucha contra el SIDA, cuando la enfermedad apenas era conocida.
“Sé hacer solo tres cosas en la vida: ropa, decorar casas y entretener a la gente”, dijo en una entrevista, y cumplió con creces en esos tres campos. Su cuerpo será velado públicamente mañana y el jueves en el espacio cultural PM23, montado por Valentino en el centro de Roma, y el funeral se realizará el viernes 23 a las 11 en la Basílica de Santa María de los Ángeles y de los Mártires de la capital italiana. Alessandro Michele quedó hace tiempo al frente de la firma, reconvertida en un emporio global, que ahora deberá reconformarse porque los grandes tendrán herederos, pero no pueden transmitir el talento individual.