Las berenjenas tucumanas llegan a Francia en una segunda exportación

Tras una primera exportación de 2.300 kilos de chiles, un nuevo cargamento de 2.000 kilos de productos hortícolas producidos en Tucumán llegó el viernes último a Francia. El envío partió el lunes desde Argentina y arribó a destino en cinco días, con una carga compuesta mayormente por ajíes frescos. Esta segunda experiencia incluyó además el debut de un nuevo producto enviado como prueba comercial por la empresa Tropic Fresh, de la tucumana Aracelis Tarascio, de 29 años: 105 kilos de berenjena. “Los 2.000 kilos salieron el lunes y llegaron el viernes a Francia. De esos, 105 kilos son de berenjena, que se hizo para probar. El resto es chili”, explicó la responsable del proyecto exportador, quien cuenta con una red de distribución propia en Europa y presencia en Abu Dhabi.