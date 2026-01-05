Ajíes tucumanos rumbo a Francia: el proyecto de una joven que apuesta por la agricultura y el empleo rural

Burocracia y agricultura

El principal obstáculo no es productivo, sino administrativo. “El producto es excelente, las tierras y la gente son un espectáculo. El problema es la parte burocrática”, advirtió. Tarascio remarcó la necesidad de acompañamiento institucional. “Necesitamos apoyo de Senasa y del gobierno con la parte de papeles, porque Argentina no conoce estos productos y hay que darles de alta”, explicó, con relación a los acuerdos de sanidad y calidad de los alimentos.