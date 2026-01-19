Adrián Suar y Griselda Siciliani anunciaron que protagonizarán la película de "Felicidades" dirigida por Álex de la Iglesia

“Felicidades” fue escrita por el dramaturgo Mariano Pensotti y tuvo sus funciones en el El Nacional Sancor Seguros (Av. Corrientes 960). La historia sige a Julián (Suar) y Felicitas (Siciliani) una pareja de abogados. El cumpleaños de ella será el punto donde se reunirán las dudas sobre una separación, la intervención de una mejor amiga (que en el teatro fue Jorgelina Aruzzi) y su excéntrico novio (Vicuña que repite su personaje) y de un médium (en la obra fue Peto Menahem). "¿Estamos todos atrapados en las vidas que hemos armado? es posible lograr ser felices antes de que sea demasiado tarde?", son algunas de las preguntas que abre esta comedia con tintes reflexivos.