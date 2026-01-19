Adrián Suar y Griselda Siciliani anunciaron que protagonizarán la película de "Felicidades" dirigida por Álex de la Iglesia

Adrián Suar y Griselda Siciliani acaban de dar uno de los anuncios más trascendentales del año, y eso que recién empieza. Actriz y productor, padre y madre, colegas y ex pareja, vuelven a compartir un proyecto en común y con alcance internacional: ambos protagonizarán la adaptación de "Felicidades", obra que realizaron hace unos meses, bajo la dirección de Álex de la Iglesia para Netflix.
Con un divertido spot donde además, van arrojando como quien menciona al pasar, pistas de lo que viene, como los nombres del elenco principal; ambos referentes de las tiras y el humor se suman al reconocido cineasta español -otro ícono de la comedia en el cine- ganador del Premio Goya al Mejor director y Mejor Guión Original por "El día de la bestia" (1995).
Otro dato: no es la primera adaptación argentina que realizará el director. En 2008 se estrenó "Los crímenes de Oxford" basada en la novela (Crímenes imperceptibles) de Guillermo Martínez que contó incluso con un reparto internacional con Elijah Wood (Frodo Bolsón de la trilogía de "El señor de los anillos"), John Hurt ("El hombre elefante", "Harry Potter y la piedra filosofal") y Leonor Watling ("Hable con ella").
Volviendo al elenco, las actuaciones que darán vida a los personajes del teatro a la pantalla estarán a cargo de Benjamín Vicuña, Violeta Urtizberea, Mike Amigorena, Martín Garabal, Mónica Raiola y participación especial de Diego Capusotto.
“Felicidades” fue escrita por el dramaturgo Mariano Pensotti y tuvo sus funciones en el El Nacional Sancor Seguros (Av. Corrientes 960). La historia sige a Julián (Suar) y Felicitas (Siciliani) una pareja de abogados. El cumpleaños de ella será el punto donde se reunirán las dudas sobre una separación, la intervención de una mejor amiga (que en el teatro fue Jorgelina Aruzzi) y su excéntrico novio (Vicuña que repite su personaje) y de un médium (en la obra fue Peto Menahem). "¿Estamos todos atrapados en las vidas que hemos armado? es posible lograr ser felices antes de que sea demasiado tarde?", son algunas de las preguntas que abre esta comedia con tintes reflexivos.
Una producción de Preludio con producción ejecutiva de Adrián Suar, Diego Andrasnik y Juan Lovece; Pensotti participa en el guión con De la Iglesia, y completan el equipo de realización la Fotografía de Pablo Bernst, Edición de Manuel Bauer, el Diseño de vestuario de Liliana Piekar, el Diseño de producción de José Luis Arribazabalaga, y la Dirección de Arte de Matías Martinez.
El reciente paso de Suar por el Festival de Málaga
El productor estuvo el año pasado en España presentando su segundo film como director "Mazel Tov". En su presentación por el país, Filo.news pudo conversar con él y preguntarle por su estilo característico a la hora de grabar sus películas, tanto que podría tratarse de un género con su nombre y apellido.
"No me doy cuenta, debe ser mi estilo, como la llevo yo, con películas mejores y peores, películas que te pueden gustar más, pero sí tengo un estilo, una ideología con respecto a la comedia de cómo abordar las escenas: que tengan verdad pero pueden ser graciosas a la vez, que te puedas identificar con algo, que te puedas reír, que puedas tener una mirada crítica por momentos en algunas películas. Que copie bien la vida, digas que vos digas ‘esto me pasó’, esto me puede pasar’, ‘esta hermana o hermano son mis hermanos’", expresó.