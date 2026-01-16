El sorpresivo adiós a Rubén Patagonia

Rubén Patagonia rompió con los cánones del músico folclórico y se abrió a experimentar con otros ritmos en fusión, sin dejar de lado su impronta como cantor de origen tehuelche y referente cultural de su región. Ayer, a los 69 años, falleció en Chubut, donde había nacido.
“Era un hombre cálido, cariñoso con un sonrisa grande como su boca, amable y muy sabio, que transmitía paz y su conexión con el universo”, lo evocó Rolo Marín en sus redes sociales, donde también lo despidieron los tucumanos Manolo Salguero y Adrián Sosa.
Su nombre real era Rubén Chauque, pero cambió su apellido como una forma de visibilizar las culturas originarias del sur argentino. A comienzos de la década de 1970 inició una intensa labor artística y cultural, que se nutrió de estilos originarios como el kaani y lonkomeo, mientras trabajaba en el rescate y la transmisión de las culturas mapuche, aonikenk y selknam.
Estuvo en escenarios y grabaciones con Víctor Heredia, Peteco Carabajal, León Gieco, Ricardo Iorio, Lito Vitale, Divididos, La Renga y Almafuerte, entre otros; y también desarrolló una faceta actoral en producciones cinematográficas y televisivas nacionales e internacionales como “La película del rey”, “Eterna sonrisa de Nueva Jersey” y “De los Apeninos a los Andes”.