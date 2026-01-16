El sorpresivo adiós a Rubén Patagonia

Su nombre real era Rubén Chauque, pero cambió su apellido como una forma de visibilizar las culturas originarias del sur argentino. A comienzos de la década de 1970 inició una intensa labor artística y cultural, que se nutrió de estilos originarios como el kaani y lonkomeo, mientras trabajaba en el rescate y la transmisión de las culturas mapuche, aonikenk y selknam.