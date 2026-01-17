Una abogada argentina quedó retenida en Brasil por gestos racistas y deberá usar tobillera electrónica

Según la denuncia difundida por la Policía Civil local, el incidente se produjo en un bar de la zona sur de la ciudad y se habría originado a partir de una discusión por el pago de la cuenta. De acuerdo con la reconstrucción realizada por medios brasileños, la mujer, identificada como Agostina Paez y oriunda de Santiago del Estero, se encontraba en el lugar junto a un grupo de amigas.